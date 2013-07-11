2013/14年度中国小麦进口料同比增逾七成--CNGOIC

辉山乳业被汇丰指其贷款违约 部分资产遭上海法院冻结
路透香港4月11日 - 中国垂直生产乳业公司--辉山乳业公告称，上周五收到来自汇丰银行的来函，指公司未有遵守贷款协议中的若干承诺，导致违约事件发生。该贷款协议涉及一份额度2亿美元的双批次贷款，截至公告日，美元批次未偿还本金额为1.8亿美元，而港元批次为1.56亿港元。
路透北京7月11日 - 中国国家粮油信息中心(CNGOIC)预计，2013/14年度中国小麦进口量料达500万吨，较上年度增加210.5万吨，因天气不佳影响国内产量的同时，全球小麦增产预期较强，小麦价格存在下降预期。
粮油信息中心在食用谷物市场供需月报中称，中国对美国小麦、加拿大小麦的进口量可能均将增加。
中国过去一周内通过一连串交易购买了超过130万吨美国小麦，包括周一创下的2004年1月以来最大单日采购。
该机构并预计，2013/14年度中国小麦当年结余量为213万吨，同比增加395.5万吨。(完)
(发稿 丁琦；审校 林高丽)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透香港4月11日 - 中国垂直生产乳业公司--辉山乳业公告称，上周五收到来自汇丰银行的来函，指公司未有遵守贷款协议中的若干承诺，导致违约事件发生。该贷款协议涉及一份额度2亿美元的双批次贷款，截至公告日，美元批次未偿还本金额为1.8亿美元，而港元批次为1.56亿港元。
路透纽约4月10日 - 相关公司周一称，一家有中国政府背景的大型半导体投资基金的子公司同意以5.8亿美元现金，收购美国半导体测试公司Xcerra 。
路透上海4月11日 - 中国银监会近日针对票据违规操作、掩盖不良、规避监管、乱收费用、滥用通道、违背国家宏观调控政策等市场乱象，作出了25件行政处罚决定，罚款金额合计4,290万元人民币，共涉及17家银行业机构，包括平安银行和华夏银行。