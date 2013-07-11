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中国财经 | 2013年 7月 11日 星期四 14:04 BJT

2013/14年度中国小麦进口料同比增逾七成--CNGOIC

路透北京7月11日 - 中国国家粮油信息中心(CNGOIC)预计，2013/14年度中国小麦进口量料达500万吨，较上年度增加210.5万吨，因天气不佳影响国内产量的同时，全球小麦增产预期较强，小麦价格存在下降预期。

粮油信息中心在食用谷物市场供需月报中称，中国对美国小麦、加拿大小麦的进口量可能均将增加。

中国过去一周内通过一连串交易购买了超过130万吨美国小麦，包括周一创下的2004年1月以来最大单日采购。

该机构并预计，2013/14年度中国小麦当年结余量为213万吨，同比增加395.5万吨。(完)

(发稿 丁琦；审校 林高丽)

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