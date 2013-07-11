2013/14年度中国小麦进口料同比增逾七成--CNGOIC

辉山乳业被汇丰指其贷款违约 部分资产遭上海法院冻结

路透香港4月11日 - 中国垂直生产乳业公司--辉山乳业公告称，上周五收到来自汇丰银行的来函，指公司未有遵守贷款协议中的若干承诺，导致违约事件发生。该贷款协议涉及一份额度2亿美元的双批次贷款，截至公告日，美元批次未偿还本金额为1.8亿美元，而港元批次为1.56亿港元。