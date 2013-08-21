进口汽车价格畸高问题已引起发改委关注--新华

路透北京8月21日 - 面对近日中国官方媒体对进口汽车价格畸高的报导，新华社援引国家发改委反垄断部门相关人士的话称，价格监督和反垄断部门密切关注进口和合资汽车领域的价格问题已经不下两年。但这位人士没有透露具体的反垄断调查时间表。

新华社同日发布的多篇关于进口汽车涉及垄断的相关文章称，中国已连年成为全球汽车产销最大市场，然而许多进口汽车却在“最好的市场”卖“最高的价格”。一些高档进口汽车，在国内售价竟是国外的三倍甚至更高，绝不仅仅是中国税额较高造成的。

“一些所谓价高乃由于市场供求关系所致的论点，显然更站不住脚。而那些甚至把这种垄断暴利归结于中国消费者“人傻钱多”的说法，则堪称荒谬。”评论文章称。

文章指出，事实已经很清楚，国外汽车企业利用现行有关规定的漏洞，完全控制了销售渠道，并且以或明或暗各种方式控制销售限价，赚取了比全世界任何一个市场高得多的超额利润，实际上涉嫌严重的垄断问题。

文章称，反垄断促进公平，惠及民生，有关职能部门不能对这样的民意诉求熟视无睹，更不能束手无策。对于显而易见的“不正常”现象，该出手时就出手；对于那些显然已经不适应当前市场的旧政策，则该改不妨抓紧改。

报导还援引中国社科院反垄断专家的观点称，国外对大型公司垄断行为的调查往往要经历数年。同美国等国家相比，中国反垄断部门成立不过数年，面临人手不足，经费紧张等问题，对众多行业存在的垄断问题往往只能选择相对重大或紧迫的问题。

国家发改委价格监督检查与反垄断局局长许昆林稍早指出，发改委反垄断调查的下个目标会跟老百姓密切相关，石油、电信、汽车和银行业均在调查视野内。

近月中国当局的反垄断力度持续加大，并对包括奶粉、药品、黄金等涉嫌垄断的企业进行了处罚。（完）

(发稿 沈燕; 审校 曾祥进)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。