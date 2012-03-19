中国年内将制定收入分配改革方案

路透北京3月19日电---中国国务院常务会议指出,中国今年要努力完成制定收入分配体制改革总体方案,并出台引导民间投资健康发展的新36条实施细则.

上周五举行的国务院常务会议并指出,当前国民经济继续朝着宏观调控预期方向发展,国内需求平稳增长,工业生产总体稳定,物价涨幅持续回落并有望进一步趋稳,但经济社会发展仍然面临不少困难和挑战,世界经济复苏缓慢,国内经济增长存在下行压力.

会议并指出,中国年内将坚定不移贯彻房地产市场调控政策,还将制定并出台农村集体土地徵收补偿条例,真正保障农民承包地的财产权,实现城乡养老保险全覆盖等.

中国国家统计局局长马建堂周六表示,过去支撑中国经济高速发展的优势有所弱化,经济较快增长面临的约束在增强.只有进一步加大转方式、调结构的力度,才能推动中国经济平稳较快发展.

此前中国国务院总理在两会(人大和政协)接受後的新闻发布会上称,中国目前经济有下行压力,且在任职的最後一年,政府将做几件困难的事情,包括要制定收入分配体制改革的总体方案等.(完)

--发稿 李文科;审校 黄凯

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