中国年内将制定收入分配改革方案

人民币小幅震荡微收升 双向宽幅波动格局料延续
路透北京2月24日 - 人民币兑美元即期周五小幅震荡微收升，盘中一度升破6.87关口，中间价持续第二日走升。交易员指出，结购汇偏均衡，在美指亦未出现很明显的趋势情况下，市场预期出现明显分化。考虑到监管层料无意出手，汇市双向宽幅波动格局料延续。
路透北京3月19日电---中国国务院常务会议指出,中国今年要努力完成制定收入分配体制改革总体方案,并出台引导民间投资健康发展的新36条实施细则.
上周五举行的国务院常务会议并指出,当前国民经济继续朝着宏观调控预期方向发展,国内需求平稳增长,工业生产总体稳定,物价涨幅持续回落并有望进一步趋稳,但经济社会发展仍然面临不少困难和挑战,世界经济复苏缓慢,国内经济增长存在下行压力.
会议并指出,中国年内将坚定不移贯彻房地产市场调控政策,还将制定并出台农村集体土地徵收补偿条例,真正保障农民承包地的财产权,实现城乡养老保险全覆盖等.
中国国家统计局局长马建堂周六表示,过去支撑中国经济高速发展的优势有所弱化,经济较快增长面临的约束在增强.只有进一步加大转方式、调结构的力度,才能推动中国经济平稳较快发展.
此前中国国务院总理在两会(人大和政协)接受後的新闻发布会上称,中国目前经济有下行压力,且在任职的最後一年,政府将做几件困难的事情,包括要制定收入分配体制改革的总体方案等.(完)
--发稿 李文科;审校 黄凯
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