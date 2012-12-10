中国2010年家庭收入基尼系数远高於世界均值--机构

路透北京12月10日电---西南财经大学中国家庭金融调查最新发布报告显示,2010年中国家庭收入的基尼系数为0.61,远高於世界银行公布的同期全球基尼系数均值0.44,显示当前中国的家庭收入差距巨大.

财新网全文刊登的《中国家庭收入不平等报告》显示,2010年中国城镇家庭内部的基尼系数为0.56,农村家庭内部的基尼系数为0.60.中国官方自2000年公布基尼系数为0.412後再未公布过这一数据.

"我们认为高基尼系数既是经济高速发展过程中的常见现象,也是市场有效配置资源的自然结果."报告称,短期在不增加税收的前提下,中国政府有足够财力通过实施转移支付政策来降低收入差距;长期则可以通过加大教育投入,减少机会不均来降低收入差距.

基尼系数是经济学用於衡量居民收入差距的常用指标,基尼系数越大,说明居民收入差距越大.

该中心同时发布的另一份报告--《中国城镇失业报告》则显示,2011年中国城镇整体失业人数超过2,770万人,东、中、西部失业率分别为6.9%、8.3%和14.1%.

该中心并称,2012年6月中国城镇失业率为8.05%,较2011年上升了0.5个百分点,其中大学受教育程度的青年劳动者失业率高达16.4%,二线城市失业率显着上升.

国家统计局此前公布2012年9月底的城镇登记失业率为4.1%,该数据已连续九个季度维持在这一水准.

中国家庭金融调查与研究中心是西南财经大学与中国人民银行总行金融研究所共同设立的公益性学术调查研究机构.(完)

--发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进

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