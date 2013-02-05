中国收入分配制度改革方案终出台 称要缩小收入差距

2010年8月20日在北京郊外一处法式别墅区拍到的图片。 REUTERS/David Gray

路透北京2月5日 - 备受关注的收入分配制度改革方案终于拨云见日,中国发改委周二在其网站刊登深化收入分配制度改革的若干意见指出,要继续完善初次分配机制,加快健全再分配调节机制,建立健全促进农民收入较快增长的长效机制.

上述通知并表示,要充分认识深化收入分配制度改革的重要性和艰巨性;并准确把握深化收入分配制度改革的总体要求和主要目标;加强深化收入分配制度改革的组织领导.

"收入分配领域仍存在一些亟待解决的突出问题,城乡区域发展差距和居民收入分配差距依然较大,收入分配秩序不规范,隐性收入、非法收入问题比较突出,部分群众生活比较困难."通知称.

发改委刊登的这份文件要求,初次分配和再分配都要兼顾效率和公平,初次分配要注重效率,创造机会公平的竞争环境,维护劳动收入的主体地位;再分配要更加注重公平,提高公共资源配置效率,缩小收入差距.

坚持市场调节、政府调控.充分发挥市场机制在要素配置和价格形成中的基础性作用,更好地发挥政府对收入分配的调控作用,规范收入分配秩序,增加低收入者收入,调节过高收入.

中国国家统计局此前首次公布反映贫富差距的基尼系数,尽管趋势显示递减,但过去10年数据均超过0.4的国际公认警戒线,凸显全球第二大经济体--中国贫富差距巨大的现实,以及加快收入分配改革的迫切性.(完)

(发稿 康熙泽；审校 毕晓雯)

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