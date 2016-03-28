中国央行专家建议提高个税起征点 并增加税前抵扣项目

路透上海3月28日 - 上海证券报周一援引中国央行金融研究所所长姚余栋称，个税不应作为税收的主要来源，建议将个税起征点从3,500元人民币提高至5,000元，并增加相应的抵扣项目，如将抚养孩子、赡养老人的费用和住房按揭贷款纳入等等，以应对老龄化和去库存。

姚余栋是在第五届岭南论坛上作出上述表示。在降低个税税率方面，他并提出两个参考方案，一是将劳动最高边际税率从45%一次性降到35%，其二是将累进税制改为20%的单一税制。

“个税不应作为税收的主要来源，其主要功能是调节收入分配、鼓励劳动、增加劳动供给和降低劳动成本，所以要宽税基、低税率，以综合计征为主，分类计征为辅，提高个税起征点，增加税前抵扣项目，通过自行申报，培养纳税习惯，同时，加大抽查力度。”他认为。

他称，供给侧改革的提出是非常正确、及时和迫切的，而供给侧改革中很重要的一部分是降成本，除了降低企业成本，降低个人成本也是非常重要的一部分，即降低个人所得税。

他认为，目前中国个税税率偏高。而税率高，负激励就大，逃税避税概率也会变大，对劳动力供给也会产生不利影响。从国际竞争角度看，高税率也不利于吸引高端人才。个税改革的思路要参考国家间、地区间税制改革大趋势，从全球趋势看，个税占GDP比重、占总税收比重都在逐渐下降。

对于计征方式，姚余栋分析称，现行分类计征采取列举法，并未涵盖大量隐性收入。而且实际中，税务部门对全体人群尤其是中高收入人群的信息掌握比较缺乏，这就导致高净值人群难被征税，中低收入人群成为主要负税群体，分类计征个税本质上衍生为“工薪税”。对此，他建议计征方式应以综合计征为主、分类计征为辅。（完）