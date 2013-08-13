中国未来数月可能增加铜进口

人民币收升近百点但仍未突破区间 逢低购汇入场限制升幅
路透北京/上海4月13日 - 人民币兑美元即期周四升破6.89关口，升幅近百点，为连续第三天收升并创逾两周新高，不过目前仍未突破区间走势，中间价则升至近两个月新高，因美元明显调整。交易员称，美国总统对强美元不满打压美元多头，而中间价也有小幅做高的嫌疑，明显推高汇价，但这给逢低购汇盘一个入场时机，使得市场价一度低于中间价200点。
* 硫酸价格今年跌掉四分之一
* 铜冶炼厂可能减少铜精矿治炼，以降低硫酸产量
* 今年精炼铜产量可能降至520万吨--炼厂
路透香港8月13日 - 由于处理铜冶炼副产品硫酸遭遇困难，中国铜冶炼厂被迫减少铜产量，未来几个月中国可能必须增加铜进口。
中国增加铜进口，应会支撑铜价；今年以来铜价下跌约8%。
铜及锌的治炼排气可制出硫酸。冶炼厂必须迅速处理这些硫酸，因为厂商通常没有庞大的储存空间，因此售出硫酸对冶炼铜精矿而言非常重要。
去年中国肥料生产所使用的8,400万吨硫酸原料，有三分之一来自冶炼企业。
中国铜冶炼年产能预计今年提高62万吨，制酸产能将因而增加约220万吨。
但多位分析师及冶炼厂消息人士指出，中国经济降温，已导致今年需求下滑，加上产能过剩，硫酸供应因而过多。
大宗商品数据商生意社(Sunsirs)市场分析员班文文指出，硫酸价格今年以来已下跌至少四分之一，在使用量最大的山东省跌至每吨140-160元人民币(22.87-26.13美元)，在年底的使用高峰之前，可能还会进一步下跌。
上述为出厂价格，两年前的价格约为600元人民币，2008年为1,550元人民币。
班文文指出，进口硫酸的价格低廉，在中国港口的出售价格约为每吨30美元，也对价格造成压力。
“现在不是价格的问题，而是冶炼厂没地方送的问题，”她表示。
甘肃一冶炼厂的交易经理表示，该公司愿意用每吨100多元人民币的价格，让买家买走硫酸，但要的人很少。
该经理称，“硫酸产量是炼厂非常棘手的问题，下半年产量可能受影响，”他拒绝具名，因未获授权向媒体讲话。
**形势恶化**
硫酸问题对中国冶炼厂而言并不陌生。
江西铜业(0358.HK)(600362.SS)在2008年初被迫削减铜产量，因暴雪天气破坏了多个省份的道路，导致出货放缓，令存储硫酸的空间不足。江西铜业为中国最大的铜生产商，一年可制出逾250万吨硫酸。
由于产能过剩且经济疲弱，这个问题在今年有所恶化。对很多炼厂而言，出口也不是一个可行选项，因为要面临来自日本和韩国冶炼厂的激烈国际竞争。
在这种环境下，极有可能削减产量。
研究机构安泰科的首席铜分析师杨长华称，若冶炼厂无法出售硫酸，或许会减少铜精矿冶炼。
由于炼厂面临替代性原料废铜短缺的问题，且江西铜业等数家公司上半年已开始减产，铜精矿冶炼将是下半年中国铜产量的关键。
上述的甘肃冶炼厂交易经理估计，硫酸需求疲软加之废铜供应短缺，中国今年的精炼铜产量有可能从2012年的560万吨降至约520万吨。(完)
(编译/审校 蔡美珍/王翔琼/沈以文)
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