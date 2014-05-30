中证指数公司称正研发微盘和股息点等一批新指数

路透上海5月30日 - 中国中证指数公司总经理马志刚表示，该公司目前正研发微盘指数和股息点指数等一批新指数，以适应指数型产品设计和股指期货等衍生工具的需要。

证券时报周五引述他称，随着多层次资本市场的建设和发展，在现有的主要规模之上还有一些是微盘的股票，市场上面大概有1,400只左右，市值占比也有16%，所以需要有一个指数进行反映。