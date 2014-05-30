中证指数公司称正研发微盘和股息点等一批新指数

沪综指连二日收跌 雄安新区等热点板块走势全面回落
路透北京4月17日 - 中国股市沪综指周一连两日收跌。分析师指出，今日宏观经济数据超预期，但雄安新区等热点板块走势全面回落，加之次新股、高送转等缺乏业绩支撑的投机炒作类品种延续调整态势，大盘低开低走，不过尾盘在银行股的强力护盘下，指数跌幅有所收窄，后市需关注3,200点的支撑力度。
路透上海5月30日 - 中国中证指数公司总经理马志刚表示，该公司目前正研发微盘指数和股息点指数等一批新指数，以适应指数型产品设计和股指期货等衍生工具的需要。
证券时报周五引述他称，随着多层次资本市场的建设和发展，在现有的主要规模之上还有一些是微盘的股票，市场上面大概有1,400只左右，市值占比也有16%，所以需要有一个指数进行反映。
“从指数体系的构建角度看，微盘指数既是指数体系的重要组成部分，同时也是衍生品的重要标的。”他说。
据介绍，中证指数公司目前管理的指数，在股指期货标的方面，除沪深300.CSI300以外，主要的规模指数、行业指数、风格指数都已发布，基本能够满足后续股指期货产品开发的需求。另外，主题指数中的红利指数、产业主题指数等，在境外市场也有开发为股指期货产品的先例。（完）
(发稿 徐永；审校 张喜良)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京4月17日 - 中国股市沪综指周一连两日收跌。分析师指出，今日宏观经济数据超预期，但雄安新区等热点板块走势全面回落，加之次新股、高送转等缺乏业绩支撑的投机炒作类品种延续调整态势，大盘低开低走，不过尾盘在银行股的强力护盘下，指数跌幅有所收窄，后市需关注3,200点的支撑力度。
路透北京4月17日 - 中国一季度经济数据大面积好转，包括工业增加值、固定资产投资等均大幅增长，有力拉动首季GDP(国内生产总值)同比增速超市场预期，并创一年半新高；加上此前外贸数据劲升，分析人士认为，经济运行一改过去几年持续不断回落的态势，企稳回升迹象非常明显。
路透北京4月17日 - 中国土地勘测规划院地价所所长赵松周一称，今年以来随着限购限贷范围向热点城市周边扩展，年内房地产调控进一步收紧的预期强烈，热点地区市场交易回落，房地产开发投资和购置需求受到阶段性抑制，住宅地价环比增速放缓，预计今年二季度住宅地价增速或将进一步放缓。