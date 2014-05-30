版本:
中国
中国财经 | 2014年 5月 30日 星期五 10:04 BJT

中证指数公司称正研发微盘和股息点等一批新指数

路透上海5月30日 - 中国中证指数公司总经理马志刚表示，该公司目前正研发微盘指数和股息点指数等一批新指数，以适应指数型产品设计和股指期货等衍生工具的需要。

证券时报周五引述他称，随着多层次资本市场的建设和发展，在现有的主要规模之上还有一些是微盘的股票，市场上面大概有1,400只左右，市值占比也有16%，所以需要有一个指数进行反映。

“从指数体系的构建角度看，微盘指数既是指数体系的重要组成部分，同时也是衍生品的重要标的。”他说。

据介绍，中证指数公司目前管理的指数，在股指期货标的方面，除沪深300.CSI300以外，主要的规模指数、行业指数、风格指数都已发布，基本能够满足后续股指期货产品开发的需求。另外，主题指数中的红利指数、产业主题指数等，在境外市场也有开发为股指期货产品的先例。（完）

(发稿 徐永；审校 张喜良)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 中国财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐