中指院：12月百城住宅均价环比19连升

* 12月中指院百城新建住宅均价环比19连升

* 涨幅基本持平于上月

* 易居一手房288指数环比涨幅缩窄

* 房价走势趋于平稳

路透北京1月2日 -部分热点城市密集收紧调控政策的效果有所显现，中国房价涨势在12月继续趋缓。中国指数研究院公布数据显示，12月百城新建住宅均价环比连续19个月上升，涨幅基本持平于前月。

中指院报告称，12月全国100个城市新建住宅均价环比上涨0.70%，接近于上月的0.68%；同比连续13个月上涨，涨幅比上月扩大0.52个百分点至11.51%。

中指院指出，12月100个城市住宅平均价格继续上涨，涨幅与上月基本持平，但房价上涨和环比涨幅在1%以上的城市进一步减少，房价下跌和环比跌幅在1%以上的城市有所增加，“表明房价走势更趋平稳，不同城市涨跌分化日益明显。

与11月相比，12月环比上涨的城市比上月减少1个，其中涨幅在1%以上的有19个，较上月减少9个；本月价格环比下跌的城市个数增加1个，其中跌幅在1%以上的有15个，较上月增加5个。

中指院分析称，在一线城市和部分热点二线城市密集收紧房产调控政策后，市场预期渐趋平稳；供求方面，时至年末，大部分开发企业在超额完成全年销售目标后，推盘量进入季节性低谷，在2014年住宅供应量加大的预期下，消费者多选择继续观望、等待明年入市的新盘。

数据显示，北京、上海等十大城市住宅均价环比上涨1.31%，同比升17.56%，环比较前月的1.16%扩大但仍远低于10月的1.95%。

另由易居推出的一手房价格288指数也显示房价趋稳之势渐显。该指数12月为1,088.9点，环比上涨0.37%，涨幅较上月缩小了0.40个百分点，同比上涨10.04%，同比上涨增速连续两个月回落。易居预计一手房房价同比涨幅收窄或在今后几月持续。

在其监控的288个主要城市中，共有200个城市一手房交易价格出现上涨，上涨城市数量较上月减少16个。

面对房价过快上涨压力，继北京、上海、广州、深圳四大一线城市陆续出台地方版政策加码楼市调控后，厦门、沈阳、武汉、南京等多个城市相继出台楼市新政，收紧调控。举措包括增加土地和商品房供应、提高外地购房者的社保缴存时限，提高二套房贷首付款比例，以及进一步加强税收管理等。

中国住房和城乡建设部最近部署2014年度重点工作时强调，保持调控政策的连续性和稳定性，执行好既有调控措施。更加注重分类指导，房价上涨压力大的城市要从严落实各项房地产市场调控政策和措施，增加住房用地和住房有效供应；库存较多的城市要注重消化存量，控制新开发总量。

中指院预计，2014年，随着供应量的加大，供需矛盾有望缓解，行业发展日趋理性，但不同城市分化或将进一步加剧：少数热点城市供不应求矛盾依然明显，房价上涨压力继续存在，武汉、重庆等多数二三线城市供需基本均衡，房价总体平稳；少数三四线供应持续高于需求，若货币政策进一步趋紧，需求不足和房价下跌风险可能显现。(完)

(发稿 宿泱韫; 审校 杨淑祯)

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