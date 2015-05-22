中国和印度可能成为亚投行的最大股东--消息

路透5月22日 - 参加亚投行(AIIB)创始成员国会议的代表们周五称，中国将可能持有亚投行25-30%的股份，印度或成为第二大股东。

一位与会的亚洲国家代表对路透表示，在亚投行资本1,000亿美元中，中国所持的股份将低于30%。这次会议在新加坡举行。

另一位代表说，印度的持股比例将介于10-15%。两位代表都要求匿名。

总的来说，亚洲国家将共计持有亚投行72-75%的股份，欧洲和其他地区的国家将持有余下股份。

这次为期三天的亚投行会议宗旨是为了最后确定协议条款的草案，协议将决定成员国的持股比例和亚投行的初始资本。

另外还有一位代表说，协商已经结束，现在各国代表将把提议递交给他们的政府，以做出最后决定。

亚投行及中国官方尚未就新加坡会议发表评论。

已有57个国家作为意向创始成员国加入亚投行。美国和日本没有加入，称有透明度及治理方面的疑虑--不过日本对于是否加入仍持开放态度。

亚投行料在明年启动，而此时基建贷款领域已经相当拥挤，既有大型国际贷款机构，另外日本也刚刚宣布一项向亚洲基建项目提供1,100亿美元援助的计划。

这笔日本资金将在未来五年陆续投资，它的规模比亚投行预计为1,000亿美元的资本规模还要大。(完)

(编译 白云/王兴亚；审校 戴素萍/许娜)

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