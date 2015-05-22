中国和印度可能成为亚投行的最大股东--消息

习近平要求将改善供给侧结构作主攻方向 推动经济向高质量发展
路透北京1月23日 - 中共中央总书记习近平强调，推进供给侧结构性改革是中国经济发展进入新常态的必然选择和宏观经济管理必须确立的战略思路。必须把改善供给侧结构作为主攻方向，从生产端入手，提高供给体系质量和效率，扩大有效和中高端供给，增强供给侧结构对需求变化的适应性，推动中国经济朝着更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的方向发展。
路透5月22日 - 参加亚投行(AIIB)创始成员国会议的代表们周五称，中国将可能持有亚投行25-30%的股份，印度或成为第二大股东。
一位与会的亚洲国家代表对路透表示，在亚投行资本1,000亿美元中，中国所持的股份将低于30%。这次会议在新加坡举行。
另一位代表说，印度的持股比例将介于10-15%。两位代表都要求匿名。
总的来说，亚洲国家将共计持有亚投行72-75%的股份，欧洲和其他地区的国家将持有余下股份。
这次为期三天的亚投行会议宗旨是为了最后确定协议条款的草案，协议将决定成员国的持股比例和亚投行的初始资本。
另外还有一位代表说，协商已经结束，现在各国代表将把提议递交给他们的政府，以做出最后决定。
亚投行及中国官方尚未就新加坡会议发表评论。
已有57个国家作为意向创始成员国加入亚投行。美国和日本没有加入，称有透明度及治理方面的疑虑--不过日本对于是否加入仍持开放态度。
亚投行料在明年启动，而此时基建贷款领域已经相当拥挤，既有大型国际贷款机构，另外日本也刚刚宣布一项向亚洲基建项目提供1,100亿美元援助的计划。
这笔日本资金将在未来五年陆续投资，它的规模比亚投行预计为1,000亿美元的资本规模还要大。(完)
(编译 白云/王兴亚；审校 戴素萍/许娜)
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