中国和印度可能成为亚投行的最大股东--消息

参加亚投行(AIIB)创始成员国会议的代表们周五称，中国将可能持有亚投行25-30%的股份，印度或成为第二大股东。亚洲国家将共计持有亚投行72-75%的股份，欧洲和其他地区的国家将持有余下股份。这次为期三天的亚投行会议宗旨是为了最后确定协议条款的草案，协议将决定成员国的持股比例和亚投行的初始资本。路透