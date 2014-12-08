明年亚洲投资趋势向好 中国和印度表现最佳--瑞士宝盛

瑞士最大私人银行集团瑞士宝盛周一发布2015年亚洲金融市场展望报告。报告认为，因欧美市场明年仍将走好、主要国家央行维持相对宽松货币政策及本区域合理的估值，亚洲金融市场明年投资形势向好。报告指出，由于采取多元的改革举措，中国及印度将成为明年亚洲地区表现最佳的经济体。路透