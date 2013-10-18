中印接近达成控制边境紧张情势的协议

(本文由路透中文网编译提供)

路透新德里10月18日 - 印度和中国接近达成协议，停止边境的紧张情势；同时双方试图找到打破几十年来领土主权僵局的方法。

外交官们正在抓紧时间，赶在印度总理辛格下周访华前敲定边境防卫合作协议，这将标志中印两国关系向前迈出一小步。尽管两国经济联系非常紧密，但是不信任也在增加。

根据新的协议，两国将在有争议边境地区给出巡逻通知。他们将确保巡逻队不互相跟踪，以减少发生冲突的可能性。

两国军方还同意在目前双方旅级联系基础上建立高官热线。

“关键问题是维持边境的和平与稳定。”一名要求匿名的印度政府官员称。

他表示，边境防卫合作协议基于现有的互信措施，意在确保实际控制线附近的巡逻不会升级成小规模冲突。

“除非最后时刻出现问题，否则应该能达成协议。”（完）