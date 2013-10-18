中印接近达成控制边境紧张情势的协议

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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(本文由路透中文网编译提供)
路透新德里10月18日 - 印度和中国接近达成协议，停止边境的紧张情势；同时双方试图找到打破几十年来领土主权僵局的方法。
外交官们正在抓紧时间，赶在印度总理辛格下周访华前敲定边境防卫合作协议，这将标志中印两国关系向前迈出一小步。尽管两国经济联系非常紧密，但是不信任也在增加。
根据新的协议，两国将在有争议边境地区给出巡逻通知。他们将确保巡逻队不互相跟踪，以减少发生冲突的可能性。
两国军方还同意在目前双方旅级联系基础上建立高官热线。
“关键问题是维持边境的和平与稳定。”一名要求匿名的印度政府官员称。
他表示，边境防卫合作协议基于现有的互信措施，意在确保实际控制线附近的巡逻不会升级成小规模冲突。
“除非最后时刻出现问题，否则应该能达成协议。”（完）
编译：李富强 发稿：王燕焜
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。