中印边境对峙令习近平访印蒙阴

路透新德里9月18日（记者 Frank Jack Daniel） - 印度和中国军队周四在喜马拉雅山脉一地发生对峙。该事件削弱了中国国家主席习近平访印带来的友好气氛，反映出两国间的问题。

周一在喜马拉雅山脉西部拉达克地区举行的旅长级军官会议并无结果，双方士兵未从因公路修筑纠纷而驻守一周多的阵地撤离。

“事件还在继续，”印度军方总部一名官员称。

印度外交部发言人Syed Akbaruddin表示，习近平与印度总理莫迪周四在新德里会面时谈到了边境发生的新摩擦。

“我向你们保证，这些问题及其引发的担忧都谈到了，包括近期的事件，还将继续讨论。”被问及对峙事件时他说道。

印度和中国正在加强商业联系，为中国投资印度基础设施铺平道路，其中包括铁路和工业园区等。（完）

编译：李富强 发稿：王琛

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