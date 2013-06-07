中印两国继续挑战欧盟碳排放法规

路透伦敦6月5日 - 中国和印度的航空公司拒绝接受欧洲碳排放限制法规，这令欧盟委员会和成员国陷入两难境地：实施法律会令最大贸易伙伴恼怒不已，否则将面临欧盟航空公司和其他行业的一轮起诉风险。

尽管中国和印度航空公司的洲际航班获得了碳排放限制豁免，这些公司仍拒绝提供碳排放数据或购买欧洲境内的碳排放许可。

根据欧盟的规则，这些公司可能面临巨额罚款，并遭到禁止在欧洲机场起降的风险。

欧盟委员会称，几乎所有航空公司都遵守了欧盟内部的规定，不遵守这些限制的航空公司将和违反欧盟碳排放交易体系的其它公司受到相同的处理。

然而，有关欧盟成员国可能在惩罚一些航空公司问题上拖后腿的臆测升温，成员国担心惩罚行动可能再次引发贸易纠纷。

英国能源和气候变化部一名媒体官员表示，正在和欧盟其他国家研究应对问题的“合作模式”。

这和2006年的强硬立场大相径庭，当时英国监管机构对碳排放交易体系第一年内未能提交数据和购买许可的钢铁生产商和工厂开出了超过100万欧元的罚单。

“从政治角度看，（成员国）或许有很充分的理由不想执行这项法律……当商业压力变得更重要时，（碳排放规定）没什么大不了的想法也确实会出现，”Reed Smith律师事务所合伙人Peter Zaman表示。

“（欧盟有）核选择，但是后果太严重，我认为欧盟成员国不会对此感兴趣。”

航空公司不肯根据欧盟碳排放交易体系购买许可导致欧盟成员国进退两难。

一方面，不采取行动可能引来欧盟委员会对其执法不力的诉讼，而其他欧洲航空公司或行业也可能提起诉讼，它们也希望避免因不遵守碳排放限制而被罚。

不过采取强力执法立场可能引发贸易战。根据法律，欧盟成员国可以下停飞令，或对未付费的二氧化碳排放向航空公司施以每吨100欧元罚款。

观察人士称，在联合国国际民用航空组织今年9月的会议召开前，对欧洲内部航班违反碳排放限制进行罚款的可能性不大。

“我预计各国会合作执法，但是要花很长时间，或许超过一年。”汤森路透碳点的Emil Dimantchev表示。（完）