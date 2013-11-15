与市场波动共舞：中印央行的货币政策新尝试

路透11月15日 -中国和印度央行今年以来进行了大胆的货币政策尝试，或许未来有一天，这些会被认定为成功而得到喝彩。不过目前为止，除了市场出现前所未有的波动性之外，还没有带来什么其他的效果。

两家央行都以银行间利率为目标来控制货币供应，目的是采用类似外科手术式的货币工具，而不是通常的调整银行储备金或政策利率。

中国人民银行和印度央行都担忧，如果抱着传统的政策利率或银行储备利率不放，可能对整体经济产生更大的影响，并减缓经济成长。这是他们不愿见到的。

“两家央行都转向更为基于利率的体系，为此两家央行都值得鼓掌”，汇丰控股在香港的亚洲经济研究联席主管FredericNeumann说。

两家央行都在试图推行市场化，但是中国人行和印度央行在局势差异很大，理由大相径庭的情况下，却不约而同采取了类似的政策策略。

中国目前进行的公开市场操作，几乎专门就是要为了控制信贷狂飙。除了对经济增长的担忧之外，人行还担心加息或者调高存款准备金利率，会招来人民币汇率上升这个不速之客。

印度在近些年经济成长速度下滑后，也有相似的GDP担忧。不过与中国不同，印度亟需支撑本币并控制高涨的通胀率。今年8月，印度卢比汇价刷新纪录低位。

分析师们认为，当前还不是对两家央行政策作出评定的时候。在新兴市场遇到挑战的一年，两个大国的央行尝试向市场定价迈进，令分析师很是慨叹。

这样的尝试是为了放开央行对经济的一些控制，让市场本身扮演更重要的角色。

不过，对于中国和印度这样的中等收入国家--在新兴市场处于前列，但又不及西方发达国家，其实并没有程式化之路可以遵循。

韩国曾在1990年代末推行金融体系和货币的自由化，这个尝试过程伴随着很多政策失误，以及破产和危机。

在今年以前，中国和印度都曾挑战经济学中经典的“三元悖论”，尝试通过一些量化宽松手段--银行准备金率、信贷额度和法定投资额，来同时控制资本流动、利率和货币汇率。“三元悖论”即指货币政策的独立性，汇率稳定性和资本的完全流动性不能同时实现。

**新工具，旧动机**

尽管目前在采用更多市场导向的工具，但整体政策仍然偏向于管控。

不管长期结果如何，这些政策短期看是带来了极大的波动和不确定性，或许只能部分解释为深化市场的某种代价。

“与此同时还有透明度的问题，他们的政策目标是什么并不清晰。”Neumann说道。

当印度卢比今年下跌20%并于8月触及纪录低位后，印度政府创造出一个缓冲工具，设置在常规政策利率与紧急融资利率之间。

在中国，人行采取的新工具是逆回购融资窗口，当人行约三周未释出资金后，银行间拆息在6月一跃升到纪录高位，七天期回购加权利率增长两倍至11%。9月和10月也不时伴有较小的跳涨。

利率跳涨在市场引发反响，最远波及到澳洲市场。中国A股指数.CSI300在6月一度暴跌20%。

中国试图将GDP年增率保持在7%上方，同时遏制住持续五年的放贷热。贷款热已经引发过度投资、制造业产能过剩和房地产价格飙升的问题。

由于市场只能猜测央行供应资金的时间，人行的这种做法造成了巨大的不确定性。

“波动完全是政策自身引起的，”ING首席亚洲分析师TimCondon说道，“显然，他们有能力通过间接举措来控制银行间流动性，但他们似乎以一种笨手笨脚的方式来操作。为什么会出现利率跳涨呢？”

在中央计划经济下，中国在迅速放开利率间市场的同时，经济中其他部分却仍受到牢牢控制，这或许也是造成波动的原因。中国缺乏具有足够深度的债券和货币市场来平缓波动，同时还必需通过仅能区间波动、无法自由兑换的货币来应对热钱流动的影响。

深圳第一创业证券的分析师王浩宇表示，量化管理可说是中国最有效的货币政策工具，因为数十年来的计划经济已使得地方政府对资金的价格完全无感。

**新旧货币政策的平衡**

印度市场波动的肇因，在于该国货币政策频繁与突然的变动。

“利率剧烈震荡，对中印两个市场的经济成长都显然不利。那使得规划决策难上加难。”汇控的Neumann表示。

和中国不同的是，印度的短期资金市场相对有深度，衍生品交易也较为成熟，但银行间利率今年震荡区间达到9个百分点。

在新上任的央行总裁拉詹采取稳定卢比措施后，印度股市.BSESN攀升至纪录新高。

然而企业投资却受挫，经济成长也进一步趋软，市场也只能重新猜测央行优先考虑的重点：是汇率、经济成长还是通胀。

曾任国际货币基金组织(IMF)经济学家的拉詹，在尝试深化银行间市场上或许挑错了时间，换言之，他在对抗汇率危机之时采取了这样的措施。

他对于设置阶梯式隔夜利率，以及戒除银行对于波动较大的短期融资依赖的尝试，让市场对于该跟随哪个指标及政策方向感到无所适从。

分析师表示，中印央行采取的方式或许偏离传统工具的程度过大，以致于无法抓稳新政策的重点。

“或许在此过渡阶段，两国央行需新旧两种市场工具并用，加倍努力创造深度更大的货币和资本市场。”Neumann说。

“但不能走回头路。倒退的话，或许将斩断政策努力的自然演进。”(完)

(编译 田建华/高琦/张若琪 审校 屈桂娟/隋芬)路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。