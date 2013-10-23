中印签署边界防务合作协议

美国导弹袭击令叙利亚空军基地遭到严重破坏--俄新社
路透莫斯科4月7日 - 俄新社周五引述叙利亚Shayrat空军基地一位工作人员的报道称，美国巡航导弹的打击对该基地造成“严重”破坏。
路透北京10月23日 - 中国和印度周三签署了边界防务合作协议，旨在缓和两国边界紧张局势，并寻求打破长达数十年的边界问题僵局。
中国国务院总理李克强与印度总理辛格在北京举行会谈，随后两国签署了上述协议。
中国同印度对喜马拉雅山东段约9万平方公里的边界地区存在主权争议，印度称中国占领了喜马拉雅山西段阿克赛钦地区约3.8万平方公里的印度领土。
中印1962年爆发边境战争，此后两国关系一直紧张。
李克强与辛格举行会谈后对记者称，确信协议将有助于维持两国边境地区的和平、安宁和稳定。
辛格表示，协议将在现有措施基础上加强两国边界的和平、稳定和可预见性。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
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