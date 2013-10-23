中印签署边界防务合作协议

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京10月23日 - 中国和印度周三签署了边界防务合作协议，旨在缓和两国边界紧张局势，并寻求打破长达数十年的边界问题僵局。
中国国务院总理李克强与印度总理辛格在北京举行会谈，随后两国签署了上述协议。
中国同印度对喜马拉雅山东段约9万平方公里的边界地区存在主权争议，印度称中国占领了喜马拉雅山西段阿克赛钦地区约3.8万平方公里的印度领土。
中印1962年爆发边境战争，此后两国关系一直紧张。
李克强与辛格举行会谈后对记者称，确信协议将有助于维持两国边境地区的和平、安宁和稳定。
辛格表示，协议将在现有措施基础上加强两国边界的和平、稳定和可预见性。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。