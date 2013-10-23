中印签署边界防务合作协议

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京10月23日 - 中国和印度周三签署了边界防务合作协议，旨在缓和两国边界紧张局势，并寻求打破长达数十年的边界问题僵局。

中国国务院总理李克强与印度总理辛格在北京举行会谈，随后两国签署了上述协议。

中国同印度对喜马拉雅山东段约9万平方公里的边界地区存在主权争议，印度称中国占领了喜马拉雅山西段阿克赛钦地区约3.8万平方公里的印度领土。

中印1962年爆发边境战争，此后两国关系一直紧张。

李克强与辛格举行会谈后对记者称，确信协议将有助于维持两国边境地区的和平、安宁和稳定。

辛格表示，协议将在现有措施基础上加强两国边界的和平、稳定和可预见性。（完）