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中国财经 | 2014年 9月 18日 星期四 17:08 BJT

中国和印度签署五年期经贸合作协议

路透新德里9月18日 - 印度政府官员周四宣布，在中国国家主席习近平访印期间，两国签署五年期经济和贸易合作协议。

该官员称，两国还签署了铁路合作协议。(完)

(编译 李春喜 审校 艾茂林)

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