中印两国企业在沪签署逾220亿美元协议--印度驻华参赞

路透上海5月16日 - 印度驻华使馆官员周六称，中国和印度两国企业在上海签署了26项协议,价值逾220亿美元，涉及可再生能源、港口、金融和工业园等方面。

印度使馆参赞康楠（Namgya C. Khampa）在印度总理莫迪结束来华访问之际做了上述表示。莫迪在为期三天的访华期间寻求提升两国经济关系以及缓和双方在边界问题上的焦虑。

“签署的双边商业协议涵盖可再生资源、工业园、电力、钢铁、物流金融、媒体以及娱乐等行业，”康楠说道。

莫迪在同一场合鼓励中国企业抓住到印度投资制造业、加工业和基础设施建设的机会，并表示印度已经改善监管环境，“现在已经为发展商业做好准备”。

“你们是‘世界工厂’，而我们是‘世界后台办公室’，”莫迪说道。“你们大力推进硬件生产，印度则聚焦于软件和服务。”

中国和印度周五还签署了另外24项协议。

中国有兴趣参与促进印度经济发展，去年中国国家主席习近平访印期间宣布在未来五年对印度投资200亿美元，包括建立两个工业园区。（完）

编译：王凤昌 发稿：王燕焜

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。