中国否认印度外交官受非人道待遇

路透北京1月4日电---有关一名印度外交官在中国的庭审中提供领事协助时被阻止治疗其严重糖尿病从而晕倒的报导，中国周三予以否认。

印度政府一名消息人士上周告诉路透，印度驻上海总领馆外交官巴拉钱德兰（S. Balachandran）在义乌出席一个长达五个小时的庭审期间，因糖尿病得不到治疗，导致最後被送进医院。

中国外交部发言人洪磊周三否认有人阻止巴拉钱德兰在庭审期间治疗其糖尿病。

洪磊说："有关媒体关於印驻沪总领馆官员在义乌期间被中方禁止进食和服药以及受到围攻的报导不符合事实。"

他表示："中国是法制国家，中方重视中印友好关系，中方有关部门一贯依法维护在华印度公民的合法权益。有关案件只是一起因为经济纠纷而引发的个案，中国司法机关正在依法处理。"

洪磊称，庭审所涉及的两名印度商人目前已经被安置在宾馆，行动自由，当地警方对他们采取了安保等措施。

他并称，中方希望印方客观、公正地对待此事。（完）

编译：张家伟 发稿：王燕焜

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