分析：中国及印度汽车政策转向电动车 汽油需求恐将遇冷

路透新加坡/吉隆坡5月12日 - 石油及汽车业高管警告称，亚洲汽油需求触顶的时间可能要比预期更早到来，未来十年中国及印度两大国有数百万人购买电动车，石油业恐将遭遇天翻地覆的改变。

他们说，炼厂最大营收来源--汽油未来创收的能力将比现在少很多，业者应该未雨绸缪。

从中印政策转向即可嗅出端倪，两国政府都正在努力整治污染，减少石油进口，进军快速增长的绿能车市场。

4月时，中国工业和信息化部等三部委联合发布汽车产业中长期发展规划，明确提出到2020年，新能源汽车年产销达到200万辆，到2025年，新能源汽车占汽车产销20%以上，动力电池系统比能量达到350瓦时/公斤。

印度正考虑出台更雄心勃勃的政策，据政府和业内消息人士称，一家颇具影响力的政府智库拿出报告草案，建议印度到2032年全面实现车辆电动化。

“我们将会看到向电动汽车方向的明显转变。这是由立法推动的，所以电动车正在涌现，不再是一个利基市场，”德国汽车制造商戴姆勒(DAIGn.DE)的战略与产品规划副总裁Wilco Stark对路透表示。

Stark等高管本周在吉隆坡举行的亚洲石油天然气大会上接受了采访。

Stark表示，戴姆勒认为到2025年，电动汽车将占其总销量的15-20%，至少还有另外10%的销量将来自混合动力车。

电动汽车目前在全球汽车市场中的份额不到2%，如果这一份额以高于预期的速度上升，将会对石油需求和精炼业务产生重大影响。

“技术在快速发展。10-15年后...我们的汽油市场可能与今天不一样，”国营的巴林石油公司(BAPCO)董事Dawood Nassif表示。

由于汽油在精炼油品中占到45%的比重，而且是利润最高的油品之一，若汽油需求增长放缓或出现下降，将造成深远影响。

评级机构穆迪称，科技迅猛发展导致很难做出准确预估，但警告称，汽油和石油需求减少造成的金融影响“可能到2020年代成为现实”。

国际能源署(IEA)将检视其电动车(EV)使用及石油需求预估，因印度与中国近来皆提出有利于使用汽油以外替代能源的电动汽车与车辆的新政策。

“中国和印度做出的选择，显然与乘用车石油需求可能在未来见顶的情况最为相关，”IEA一位发言人告诉路透。

根据目前的政策假设，IEA预期车辆对石油的需求在2040年之前皆为上升局面。该假设最近一次更新于2016年11月。

而正在迅速发生变化的，并不止中国和印度。

亚洲汽车生产大国日本与韩国，混合动力汽车的销售量已相当可观，与此同时，燃油效率的提升也将令一般标准车辆的油耗持续降低。所谓混合动力指的是汽油与电能。

不过像印度这类国家要普遍推行电动车，会有一些重大阻碍需要跨越。车价势必会被高昂的电池成本所推升，此外印度也缺乏充电站与其他基础设施，这意味着车厂对电动车科技的必要投资或将踌躇不前。

**适应之必要性**

长期以来，由于汽车市场成长迅猛，亚洲一直是未来石油需求的主要动力来源。

中国单月新车销售超过200万辆，美国全球最大石油消费国的地位已受到挑战。印度目前为全球第三大石油进口国，日本排名第四。

全球炼油厂逾三分之一集中在亚洲，而1990年仅占18%。

对炼厂来说，使用电能与其他替代能源车辆的成长算是当头棒喝。他们或许可以将原油加工制品调整至某种程度，但营收主要还是得仰赖汽油的消费。

“利润与现金流的压力升高，可能导致搁浅资产出现，”穆迪警告称。搁浅资产一语指的是，因市场或监管环境的改变，而无法再提供经济报酬的资产。

石油行业正在关注发展趋势。

皇家荷兰/壳牌石油集团(RDSa.L)本周表示，“正在关注...在我们位于一些国家的零售站点引入电动汽车充电点的可能性。”

尤其高管称，预测整体石油需求很快就会下降仍为时尚早。

“我们的行业不会消失，”沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)负责下游业务的高级副总裁Abdulaziz al Judaimi称。沙特阿美是全球最大的石油出口公司。

他们正在设想转向生产更多的石化产品，譬如塑胶和家用日化产品，这些领域的消费正在飙升。

沙特阿美正在与马来西亚国家石油公司(Petronas)联手开发马来西亚大型RAPID炼油和化工一体化项目。两家公司本周称，他们正在研究扩大其石化产能。

埃克森美孚(XOM.N)本周表示，将收购新加坡的一家石化厂。

炼厂仍预测，重工业对石油的需求旺盛。

“炼厂可能将他们的重心从汽油向中间馏分产品转移，”亚洲主要炼厂台塑石化(6505.TW)的林克彦称。“柴油被广泛使用，用在包括农用/工业设备中...而且还是船用燃料。”(完)