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中国财经 | 2014年 9月 10日 星期三 16:51 BJT

印度称中国可能在印度设立工业园区

路透新德里9月10日 - 印度贸易部长Nirmala Sitharaman周三称，中国国家主席习近平本月访问印度期间，中国可能会宣布在印度建设工业园区；此举将有助于加强两国的经济联系。

Sitharaman指出，印度将要求中国设立以出口为导向的生产单位；印度寻求恢复经济势头，为国民提供就业岗位。（完）

编译：李富强 发稿：王琛

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