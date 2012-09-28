惠誉调降中印今年经济增长预估

(以下摘自评级机构惠誉发布的新闻稿)

香港9月28日--惠誉信评将中国2012年经济增长预估从8%降至7.8%,并将印度成长预估从6.5%降至6%.这两个亚洲大国均面临全球经济增长前景恶化,且相比2009年,两国以国内宽松政策来因应局面的意愿与能力都已下降.

出口放缓正在压制中国经济增长,但惠誉同时认为,放缓也反映继2009-2010年采取以信贷为主的强劲刺激措施之後,中国当局采取措施控制消费者物价与房价涨幅.惠誉预计,建筑活动放缓将使中国2012年经济增长率减少约0.8个百分点.

惠誉预期政策只会略微放宽,除非就业市场急剧恶化.惠誉还认为,考虑到当局财政政策与货币政策的灵活性,如果选择运用,中国不会发生"硬着陆".近期数据显示出的就业市场韧性表明,7.5%-8%的经济增长率可能符合潜力水准.

企业获利能力不佳则为中国经济带来下行风险.这可能最终促使企业裁员,反过来影响消费;而消费是目前的经济展望中较具韧性的一环.房地产和建筑业已带来下行风险,因为该行业在2009-2011年快速发展後,政府开始实施限制政策.

然而,住宅房地产市场在2012年夏季已表现出一些好转的迹象.前景所面临的另一个更为遥远的风险是,金融稳定及银行业者传导货币宽松的能力大幅弱化.印度的经济前景仍颇具挑战性.2012年第二季投资同比仅增长0.7%,发布频率较高的指标预示着,第三季经济成长将再度转弱.

目前对政府经济和投资政策的担忧可能会令企业信心承压.当局以更为宽松的政策做出响应的能力受到了印度通胀率高企、财政赤字和公共债务的束缚.惠誉预计,印度2012财年整体政府赤字与国内生产总值(GDP)之比为8.5%,这几乎不会给放松财政政策留下什麽空间.

连续几季投资表现疲弱,可能正在开始影响经济的供应能力,并且预示增长前景更为疲弱.

其它亚洲新兴市场的经济成长前景保持较好,部分因为许多地区性经济体中内部需求的重要性日渐上升.

惠誉将2012年主要发达经济体的经济成长预估调降0.2个百分点(至1%),2013年预估调降0.3个百分点(至1.4%).

惠誉对欧元区2012年经济的预估调降为萎缩0.5%,2013年仅成长0.3%.美国成长预估仍分别为2.2%和2.3%.(完)

--编译 隋芬/徐文焰/兰秀娟/郑茵;审校 张涛/戴素萍/徐文焰

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