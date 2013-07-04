中印燃气价格改革开启LNG进口增长大门

资料图片：韩国一艘名为Al Gattara的LNG运输船在试航。 REUTERS/Hyundai Heavy Industries/Handout

路透北京/新德里7月4日 - 中国及印度当局双双上调国内燃气价格的动作，将有利于液化天然气(LNG)进口增长，因中印两国将设法确保能够满足快速增长的LNG需求。

中印两国的燃气价格先前都被人为地拉低，远低于全球LNG交易成本，这表示要么是LNG进口商承受亏损，要么就是国内LNG使用者必须支付一笔高于国内燃气价格的升水。

印度上周通过新的燃气定价机制，燃气价格将由4.20美元/百万英热单位(mmBtu)的水准，2014年4月1日起几乎翻倍至8.40美元/mmBtu。

中国的改革幅度较为温和，非居民用天然气价格调涨15%，但许多沿海省份的价格将较高，达到10-12美元/mmBtu。

中国及印度未来10年的燃气需求料将大增，主要受到能源需求持续成长，以及中国致力增加较环保的天然气使用量带动。

燃气价格上涨将提高液化天然气进口的吸引力，提供国内燃气开发的诱因。

“这大体上对液化天然气有利，因为多数(中国)液化天然气业者担心其他低价燃气来源的竞争，”Wood Mackenzie驻北京资深燃气分析师Gavin Thompson指出。

“我们将开始见到中国在现货及短期LNG市场上比前几年稍稍更有影响力。”

输往中国的LNG现货价格约为14.50美元/mmBtu，印度的进口燃气价格目前为13-14美元/mmBtu。

“我预期(印度)消费者心理及需求模式将有某些变化，”Petronet LNG财务主管R.K. Garg指出。

咨询机构Tri Zen International称，印度2012年进口了1,517万吨液化天然气，而且预计到2020年进口规模将扩大至5,000万吨；而中国对液化天然气的需求到2020年料将达到6,000万吨。

“在之前给出的预估中，我们已经预见到了价格上涨，因此，近来中印两国上调天然气价格不会促使我们改变预估，”Tri Zen分析师Tony Regan表示。

浏览印度天然气的供需情况，请点击：(link.reuters.com/dec49t)

浏览中国2000-2015年天然气的消费情况，请点击：(link.reuters.com/pyw28t)

天然气价格上调亦将刺激对液化天然气进口基础设施的投资。

“正式上调国内价格，将使再气化终端开发商，对未来的供应潜能有更加清晰的认识，”IHS高级分析师Gautam Sudhakar表示。

就在上调天然气价格的几天里，印度公司H-Energy邀请EPC(Engineering Procurement Construction，设计-采购-施工)承包商们，就在马哈拉施特拉邦市修建年产能800万吨的液化天然气终端进行投标。

印度计划在2020年实现额外进口8,300万吨液化天然气，但这在很大程度上可能取决于开发商是否觉得液化天然气价格可以由市场来决定。

专家们称，中国进口商可能更愿意与位于东非、加拿大和美国的出口机构，以及澳洲、卡塔尔等更加传统的供应商签订短期供应协议。

上调国内天然气价格亦将减少中国石油(0857.HK)(601857.SS)如东和大连进口终端的损失，这二者与卡塔尔所签署的液化天然气进口合约的定价非常高。调价还帮助压低了中海油(0883.HK)浙江和福建终端的损失，这两个终端从澳洲和印尼进口液化天然气。

印度天然气公司GAIL India(GAIL.NS)已签署了从美国进口约800万吨液化天然气的合约，但人们开始担心，谁将为此定价昂贵的进口天然气买单。(完)

(编译 蔡美珍/兰秀娟; 审校 王洋)

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