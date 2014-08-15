《RUSSELL专栏》中国和印度需求才是当前黄金市场主导力量

图中为纯度999的金锭。 REUTERS/Sergei Karpukhin

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Clyde Russell 编译 洪曦/艾茂林/李春喜

路透澳洲朗赛斯顿8月15日 - 做多黄金的投资人，就好比是电视剧《末日生存者》里经历灾难而存活下来的人，只不过这次上演的是金融市场版。

这些投资者买入黄金，是出于担心货币政策当局-主要是发达国家的，保持低利率和量化宽松政策的时间过久，会失去对通货膨胀以及货币汇率的控制。

如果黄金多头们的假设正确，那么在股市和其他资产的投资者则会因为通胀率大幅上升和严重的经济衰退而吞下苦果时，黄金多头则会斩获颇丰。

或许，换个角度来看黄金投资，可以理解为只要实际利率停留在负值，投资就合理，而眼下大部分西方国家正是这种状况。

这应该可以解释为什么对冲基金Paulson & Co继续持有全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust份额，价值约合13.1亿美元。

现货金XAU=周四收盘价为每盎司1,312美元，年初迄今上涨8.9%。看起来，老牌黄金多头客John Paulson的押注还不算差，如果我们忽略黄金价格仍比2011年9月纪录高点低了约32%这一事实的话。

基于负实质利率而买入黄金基本上也是一种西方思维，并且忽略了黄金实货市场目前由中国和印度主导的现实。

黄金牛市行情面临的问题也是从这里浮现，世界黄金协会(WGC)最新报告显示中印两国黄金需求大幅下降，这两国需求占到了整体市场的近一半。

中国2014年第二季黄金需求同比骤降52%至192.5吨，印度也大减39%至204.1吨。

WGC指出2013年第二季需求旺盛，但即便如此，中国和印度两国需求明显减少也是毫无疑问的。

截至2014年6月的一年，与截至2013年6月的一年相比，印度需求下挫28%，中国需求则是下滑12%至近四年低点。

虽然可以说印度需求减少是受到政府法规限制的影响，但这也无法改变印度消费大幅滑坡的事实。印度政府对黄金进口征收高额关税，并要求进口黄金中的20%须以黄金珠宝首饰的形式再出口。

**弥补中国和印度买需的缺口？**

这移除了实货黄金买需的一个重要支撑，意味着若要价格持续上涨，需要其他购买力弥补这个缺口。

央行的购买量依然稳健，第二季购买了117.8吨黄金，较上年同期增长28%，但低于今年头三个月的124.3 吨。

科技方面的买需也大体持稳，但第二季珠宝方面的消费减少至509.6吨，较2013年同期大幅减少30%，较今年第一季也下降12%。

ETF的黄金流入仍为负值，今年第二季净卖出39.9吨，大幅高于第一季的2.6吨，但远低于2013年第二季时的402.2吨。

黄金投资的流出至多看起来是稳定在较低水平，但问题在于整体市场仍在卖出ETF的黄金，与Paulson的策略相反。

虽然黄金价格的确从实质负利率和近来持续不断的地缘政治冲突中受益，但投资者很可能也对美联储越来越多准备升息的迹象保持警惕。

这应当提振美元价值，并降低黄金的魅力。

在金价冲至2011年纪录高点的过程中，黄金受到三大主要因素的支撑，一个是对西方货币体系崩溃的担心、中国和印度的实货买需，以及发展中国家央行的买需。

目前这三个因素对金价都没有太大支撑，暗示黄金的涨势有限。(完)

(译文审校 田建华/张荻)

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