版本:
中国
路透中文国际短讯 | 2015年 1月 30日 星期五 11:07 BJT

去年印度取代中国成为全球最大黄金消费国

一份产业报告周四显示，印度2014年取代中国成为全球最大黄金消费国，但全球实货黄金需求下降。该报告预测，最近两年不断下跌的金价将在今年触底。报告指出，经济成长放缓和反腐行动导致中国的黄金首饰需求下降。路透
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 路透中文国际短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐