中国就印度拟在藏南建边境哨所作出回应

美军将萨德零部件运至韩国部署地点 朝鲜实弹演习不甘示弱
路透首尔4月26日 - 在围绕朝鲜导弹与核计划的紧张情势升温之际，美军周三开始将受到争议的萨德反导系统的零部件运至韩国的部署地点。
路透北京10月30日 - 中国国防部发言人杨宇军周四在例行记者会上就有报导称印度计划在藏南地区新建54个边境哨所作出回应。
杨宇军称，中国方面注意到有关报导。
他还称，中印边界东段是存在争议的地区，中方希望印方能够努力维护边境地区的和平与安宁，而不是采取使局势复杂化的举动。
中国同印度曾因边界问题在1962年短暂开战。两国已就边界问题进行了17轮谈判，但仍未解决问题。（完）
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路透东京4月25日 - 日本执政党--自民党干事长二阶俊博周二表示，他将出席中国5月举行的一带一路峰会。在朝鲜进行导弹和核武器试验造成的紧张局势下，这个迹象表明日本首相安倍晋三希望改善与中国的关系。
路透首尔4月25日 - 据媒体报道，朝鲜周二在人民军建军85周年当天进行了大规模实弹演习；随着围绕平壤核项目和导弹计划的担忧加剧，一艘美国潜艇停靠韩国港口以展示军力。