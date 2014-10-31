中国就印度拟在藏南建边境哨所作出回应

路透北京10月30日 - 中国国防部发言人杨宇军周四在例行记者会上就有报导称印度计划在藏南地区新建54个边境哨所作出回应。

杨宇军称，中国方面注意到有关报导。

他还称，中印边界东段是存在争议的地区，中方希望印方能够努力维护边境地区的和平与安宁，而不是采取使局势复杂化的举动。

中国同印度曾因边界问题在1962年短暂开战。两国已就边界问题进行了17轮谈判，但仍未解决问题。（完）

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