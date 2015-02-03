印度外交部称莫迪将在5月底前访问中国

中国大飞机C919首飞成功
路透上海5月5日 - 中国国产大型客机C919周五在上海首飞80分钟后成功降落。这对于希望提高在全球航空市场地位的中国当局来说，是重要一步。
路透新德里2月2日 - 印度外交部称，印度总理莫迪将在5月底前访问中国。
印度外交部发言人Syed Akbaruddin称，中方同意莫迪在5月底前访问中国，但最终日期尚未确定。
“我方希望这次访问能在莫迪政府的第一年进行，”Akbaruddin说。
莫迪上任以来访问过的国家包括日本、美国、巴西和澳大利亚。
中国国家主席习近平曾在去年9月访问印度。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
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路透巴黎5月5日 - 据Odoxa进行的一项民调，四分之一的法国选民将在周日的总统决选中弃权。其中许多是左翼选民，在他们支持的候选人未能进入第二轮投票之后大失所望。