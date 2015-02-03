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路透中文国际短讯 | 2015年 2月 3日 星期二 15:49 BJT

印度外交部称莫迪将在5月底前访问中国

印度外交部发言人Syed Akbaruddin称，中方同意莫迪在5月底前访问中国，但最终日期尚未确定。Akbaruddin表示，“我方希望这次访问能在莫迪政府的第一年进行。”莫迪上任以来访问过的国家包括日本、美国、巴西和澳大利亚。路透
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