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时事要闻 | 2015年 3月 9日 星期一 09:26 BJT

王毅称中印边界谈判续有进展

路透北京3月8日 - 中国外交部长王毅周日在“两会”记者会上表示，中印边界谈判续有进展，边界争议得到管控。

中印两国多年来就边界问题举行过多轮谈判，但没有取得太多明显进展。

王毅称：“中印边界问题是历史遗留的，经过多年努力，边界谈判续有进展，边界争议得到管控。”

“当前，中印边界谈判正处于量变的积累当中，有如登山，虽然辛苦，但走的是上坡路。”

王毅还称，中方愿同印方一道，落实好两国领导人达成的重要共识，携手并进，龙象共舞，推动两大东方文明尽快复兴，促进两大新兴市场共同繁荣，确保两大邻国和睦相处。

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