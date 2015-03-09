王毅称中印边界谈判续有进展

特朗普亲自巩固党内支持修订版医改案 美国众议院周四将进行表决
路透华盛顿5月3日 - 美国共和党人推翻奥巴马医改法案的混乱局面可能取得突破。三名温和派议员周三在白宫与特朗普进行会议后称可能通过一项修正议案。但医改前路仍困难重重。
路透北京3月8日 - 中国外交部长王毅周日在“两会”记者会上表示，中印边界谈判续有进展，边界争议得到管控。
中印两国多年来就边界问题举行过多轮谈判，但没有取得太多明显进展。
王毅称：“中印边界问题是历史遗留的，经过多年努力，边界谈判续有进展，边界争议得到管控。”
“当前，中印边界谈判正处于量变的积累当中，有如登山，虽然辛苦，但走的是上坡路。”
王毅还称，中方愿同印方一道，落实好两国领导人达成的重要共识，携手并进，龙象共舞，推动两大东方文明尽快复兴，促进两大新兴市场共同繁荣，确保两大邻国和睦相处。
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透华盛顿5月3日 - 美国共和党人推翻奥巴马医改法案的混乱局面可能取得突破。三名温和派议员周三在白宫与特朗普进行会议后称可能通过一项修正议案。但医改前路仍困难重重。
路透华盛顿5月3日 - 美国国务卿蒂勒森周三向他下属们简要说明了如何将特朗普的“美国优先”战略转化为外交政策，但并没有论及特朗普政府提出的预算削减问题。预算问题让许多外交官忧心不已。
路透北京5月3日 - 据新华社报道，中国国家主席习近平与菲律宾总统杜特尔特周三通电话，谈论了朝鲜半岛局势。 报道并未提供进一步细节。(完) (编译 王兴亚；审校 艾茂林)