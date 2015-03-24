中国称中印重申共同维护两国边境地区和平与安宁

英国脱欧事务大臣戴维斯称欧盟试图霸凌英国
路透伦敦5月5日 - 英国脱欧事务大臣戴维斯称，欧盟执委会正试图霸凌英国。在英国将举行大选之前，此番言论令英国和欧盟的口水战升级。在英国进行艰巨的退欧谈判之前，英国执政党保守党正在寻求选民的支持。
路透北京3月24日 - 中印边界问题特别代表第十八次会晤周一在新德里举行。中国外交部发表声明称，双方重申，在边界问题解决之前，妥善管控争议，共同维护两国边境地区和平与安宁。
中国外交部声明称，双方强调将从两国关系大局和两国人民长远利益出发，在已有成果和共识基础上，继续沿着正确方向推进框架谈判进程。
声明还称，双方表示，中印互为重要邻国，是当今世界两个最大的发展中国家和最具活力的新兴市场国家。中印关系的发展，事关两国人民的福祉，也牵动本地区乃至世界的和平与发展。
“双方应共同努力，推动各领域务实合作，进一步加强在国际和地区事务中的协调配合，共同构建更加紧密的发展伙伴关系，为促进世界的和平与发展作出更大贡献，”中国外交部声明称。
这是莫迪担任印度总理以来，中印双方首次就此举行会晤。（完）
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路透巴黎5月5日 - 据Odoxa进行的一项民调，四分之一的法国选民将在周日的总统决选中弃权。其中许多是左翼选民，在他们支持的候选人未能进入第二轮投票之后大失所望。
路透华盛顿5月4日 - 美国众议院周四以微弱多数通过了废除奥巴马医保(Obamacare)的提案，来自共和党的总统特朗普又取得一场胜利。不过这场胜利可能非常短暂，因为该医保立法提案在参议院可能经历激烈辩论。