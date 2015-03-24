中国称中印重申共同维护两国边境地区和平与安宁

路透北京3月24日 - 中印边界问题特别代表第十八次会晤周一在新德里举行。中国外交部发表声明称，双方重申，在边界问题解决之前，妥善管控争议，共同维护两国边境地区和平与安宁。

中国外交部声明称，双方强调将从两国关系大局和两国人民长远利益出发，在已有成果和共识基础上，继续沿着正确方向推进框架谈判进程。

声明还称，双方表示，中印互为重要邻国，是当今世界两个最大的发展中国家和最具活力的新兴市场国家。中印关系的发展，事关两国人民的福祉，也牵动本地区乃至世界的和平与发展。

“双方应共同努力，推动各领域务实合作，进一步加强在国际和地区事务中的协调配合，共同构建更加紧密的发展伙伴关系，为促进世界的和平与发展作出更大贡献，”中国外交部声明称。

这是莫迪担任印度总理以来，中印双方首次就此举行会晤。（完）

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