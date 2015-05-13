莫迪访华首站将抵西安 中印元首将回顾两国历史渊源

路透北京5月12日 （记者 Ben Blanchard） - 莫迪访华首站将抵古城西安，中国国家主席习近平将在那里与他会晤。此次中印峰会的地点选择不同寻常。

中国高层领导人几乎从不在北京之外的地方与外国高官举行双边会晤，习近平前往故乡陕西省的省会西安会晤莫迪的举动凸显了中国化解两国过往积怨的决心。

中国现代国际关系研究院的印度问题专家李莉表示，这清楚地表明了习近平对莫迪来访的重视。

她表示，从中方角度看，中国对莫迪在习近平出访印度时热情的款待印象深刻。2014年9月习近平访问印度时，莫迪邀请习近平到其家乡古吉拉特邦访问。

据了解莫迪行程的人士称，莫迪将拜访西安大雁塔。大雁塔是天竺归来的玄奘为保存佛经和佛像而修建的。

李莉称，习近平与莫迪的西安会晤安排发出了一个非常重要的讯息。西安象征着中印两国深厚的历史渊源。

尽管如此，中印两国间仍面临诸多问题，包括边境争议以及中国对印度竞争对手巴基斯坦的支持。

印度外交秘书苏杰生（Subrahmanyam Jaishankar）周二在新闻发布会上表示，印度对中巴经济走廊项目提出了关切。该项目将会通过巴基斯坦与印度存有争议的克什米尔地区。（完）

编译：刘珞焱 发稿：王燕焜

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