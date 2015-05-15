习近平莫迪西安会晤 双方寻求加强经济合作

特朗普贸易策略以退出TPP开始--白宫
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
路透北京5月14日 （记者 Megha Rajagopalan） - 中国国家主席习近平在西安接待了来访的印度总理莫迪。西安是莫迪三天访华行程的首站。中印双方将寻求加强经济合作。
这是习近平首次在家乡陕西省接待外国领导人，此举暗示中印双方或将搁置边境争议并签署巨额贸易协定。
2014年9月习近平访问印度时，莫迪邀请习近平到其家乡古吉拉特邦访问，莫迪此次是应邀回访。
“中国是一个巨大的市场。就印度而言，这是一个完全有待开发的市场，”印度前驻法国和德国大使、具备逾15年对华事务经验的T.C.A. Rangachari说道。
在西安访问期间，莫迪戴着墨镜，在兵马俑坑前拍照留念。
印度外交部发言人在推特上称，两位领导人还一起参观了大雁塔。莫迪收到了一个玄奘小雕像作为礼物。
中印双方还同意加速印度的铁路网络建设。中国寻求在印度铁路现代化方面进行投资。
莫迪将于周五抵京与中国国务院总理李克强会晤。之后莫迪将赴上海与商业领袖们会面。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王琛
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
路透华盛顿1月21日 - 美国总统特朗普准备很快将会晤英国首相特雷莎·梅及墨西哥总统培尼亚。英墨两国都是美国的长期盟友，但也担心特朗普上任后与美国的关系可能变化。
路透华盛顿1月20日 - 特朗普周五正式成为美国第45任总统，他的就职演说充满民粹及国家主义色彩，形容制造业没落及犯罪问题是一场“美国屠戮”，誓言将予以终结。