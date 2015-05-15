习近平会见莫迪 呼吁中印增进互信

路透北京5月15日 - 中国国家主席习近平周四（5月14）在中国古城西安会见印度总理莫迪。习近平表示，中印要共同努力增进两国互信，管控好分歧和问题，避免两国关系大局受到干扰。

莫迪正在对中国进行为期三天的访问。

习近平称，中印要从战略高度和两国关系长远发展角度看待和处理中印关系，加强国际和地区事务中的战略协作，携手推动国际秩序朝着更加公正合理的方向发展。

习近平还称，中印要重点推动铁路、产业园区等领域合作，探讨在新型城镇化、人力资源培训等领域拓展合作。中方鼓励中国企业赴印投资，希望印方积极为此提供便利。

习近平强调，双方应该顺应历史潮流和各自实现民族复兴的战略需要，构建更加紧密的发展伙伴关系。

习近平表示，中国和南亚关系密切，积极支持南亚各国保持友好关系，愿同包括印度在内南亚各国加强互利合作，促进本地区和平、稳定、繁荣。

中国国务院总理李克强周五在北京人民大会堂与莫迪举行了会面。莫迪还将前往上海进行访问。（完）

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