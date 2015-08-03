焦点：亚洲股息基金转投中国和印度企业怀抱 防范美联储升息冲击

2010年6月21日在孟买拍到的印度卢比现钞。 REUTERS/Rupak de Chowdhuri

路透新加坡8月3日 - 亚洲股息基金正削减对传统安全押注的投资，青睐加发股利的企业，以防范投资者在美国利率升高之际赎回基金。

股息基金通常会投资安稳的资产，其收益率高于债券，并派发可预测的红利；不过，等到美联储开始升息后，美国公债收益率将上升，股息基金的吸引力必然会减少。

部分基金经理表示，他们正在调整投资，从以往青睐的投资信托、电信和公用事业企业撤出，转投那些获利增长较快且估值较低的新兴市场企业。

股息基金正在敲进中国国有企业、印度银行业者及台湾科技企业。这些企业目前的分红较低，但未来有望提高。

“绝对股息收益率可能略低，但增长前景很好，尤其是美联储若开始升息的话，”NN Investment Partners旗下亚洲和新兴市场高股息基金主管Robert Davis称。

中国沪深300指数.CSI300成份企业的平均股息收益率为1.5%，印度Sensex指数.BSESN的股息率为1.4%。相比之下，澳洲企业股息率为6%，新加坡.FTSTI和香港.HSI均为3.3%，台湾.TWII为3.8%。

尽管基金对中国股市震荡和政府的救市行动感到担心，但股息基金称，他们在买入价格较低且波动不大的香港上市中资股。

“我们仍看好中国的中长期结构性改革，尽管所需时间将超过最初预想，”管理亨德森旗下亚洲股息基金的Sat Duhra表示。“我们目前主要持有具备真正价值的H股。”

**派息魅力**

由于美国利率接近零，需要过一段时间美国公债收益率才能媲美股息基金。

NIIP基金的重仓股包括台积电(2330.TW)、中国石化(600028.SS)、新韩金融集团 (055550.KS)。中国石化是中国国有企业，派息一直比较慷慨。韩国一项新法规要对企业持有过多的现金课税，带来一些“意外”派息。

Nikko Asset Management旗下Shenton亚洲股息基金联合主管Peter Monson表示，欧洲和亚洲国家央行仍在放宽政策，股息基金因此也吸引了资本流入。

路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)数据显示，1-6月份投资资金流入最多的前五名亚洲(除日本)股票投资工具中，有三个为股息基金，吸引资金50亿美元。而上年同期规模仅为2.41亿美元，其中两个还出现了资金净流出。

Monson称，Shenton Asia基金较青睐台湾科技企业，这些企业具有强劲且可持续的现金流，支撑投资回报和派息。

Monson还喜欢投资印度“产生大量现金流的超高盈利公司。”

“亚洲企业获利还在继续增长，”花旗亚洲策略师Markus Rosgen称，“而欧洲、中东、非洲、拉美的企业却不尽然。”

亨德森的股息基金也加大了对股利成长股票的持仓。

持仓对象包括印度Bharti Infratel (BHRI.NS)、中国的格力电器(000651.SZ)和郑州宇通客车(600066.SS)等。

“即便债券收益率(殖利率)上升，但如果某个股票将每股股利上调50%、100%，该股表现肯定要比只具有高收益但不具备任何增长态势的股票抢眼，”亨德森的Duhra称。

“不论债券收益率有何种表现，这是一个可持续的过程。”(完)

(编译 许娜/李爽/刘秀红；审校 龚芳/王兴亚/李婷仪)

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