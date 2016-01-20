专访：印度仍可以模仿中国成长奇迹 成为出口大国--莫迪顾问

2015年11月7日在印度拍到的图片。 REUTERS/Abhishek N. Chinnappa

路透新德里1月19日（记者 Manoj Kumar/Douglas Busvine） - 印度总理莫迪的首席经济顾问帕纳格里亚（Arvind Panagariya）告诉路透，印度完全有可能成为出口大国，不过来自中国经济放缓及人民币贬值的不利影响已经损及印度的出口竞争力。

哥伦比亚大学经济学教授帕纳格里亚在接受采访时称，他之前就预见到，随着工资成本的上升，中国经济成长将放缓。

“这只是时间问题，”63岁的帕纳格里亚说道。他称中国经济数十年来保持的“奇迹般”的成长速度是前所未有的。

他指出，中国经济增长自然放缓给印度提供了机会，因为工资上升和劳动力老龄化将促使制造业者将产能转移到劳动力成本较低的地方，比如印度。

中国与印度两国经济在1980年时水平相仿，此后中国经济以相当于印度五倍的平均速度增长，GDP总规模已经超过了10万亿美元。

帕纳格里亚称，印度的最佳选择就是模仿中国。“很多悲观者认为制造业现在已经过时，机器人、3D打印时代正在到来，但是现在所有这些都不会阻碍印度成为一个制造业中心。”

然而，从短期来看，中国经济增长放缓和人民币汇率疲软造成了不利影响。

帕纳格里亚指出，如果中国将允许人民币出现大幅贬值，印度将对此“严重关切”。

“最终，那不但将导致印度商品在中国市场的竞争力下降，而且印度相比中国在第三方市场的竞争力也会受影响，”他表示。（完）