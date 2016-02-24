焦点：中国和印度逆袭亚洲石油市场 挑战石油定价机制

路透新加坡/新德里2月24日 - 亚洲油市正发生翻天覆地的变化，印度和中国炼油企业已超越日本等以往占主导地位的买家成为新的大主顾，挑战美国作为全球最大石油消费国的地位。

这种逆转不仅会建立新的贸易途径，也会令亚洲石油定价机制面临挑战，市场新力军会争取进行更多的现货交易、减少长期合约。

自1990年以来，中国和印度在世界石油消费所占份额合计增长两倍至逾16%，接近美国约20%的比例，巩固其作为世界需求增长中枢的地位。

“亚洲油市正处于大举流动的时期，”迪拜商业交易所董事总经理Owain Johnson称。

分析师称，2040年中国和印度的市场份额可能再增加一倍，占全球市场的三分之一。

亚洲不断崛起的交易商之一是印度石油公司(Indian Oil Corp, IOC)(IOC.NS)，该公司经营着11家炼厂，每年的综合炼能为8,070万吨(每天为190万桶)，占印度炼能的三分之一，几乎与艾克森美孚(XOM)的美国炼油基地的炼能一样。

“原油现货(交易)更具灵活性，而且交易的种类更多。去年我们增加了现货买盘，今年我们正在制订战略，”印度石油公司财务主管A. K. Sharma称。

这样的变化是以牺牲西方石油巨头的利益为代价的，皇家荷兰/壳牌石油集团(RDSa.L)就曾于去年12月报怨称，中国企业的踊跃购买意味着亚洲原油价格并没有正确反映市场行情。

“中国石油企业已成为石油交易的新主力，”新加坡海峡石油化工(0852.HK)负责原油业务的董事总经理Oystein Berentsen称。

**油市格局新特色**

此前，来自日本的亚洲最大石油买家坚持采用长期合约。日本曾经占全球需求的10%左右。

如今，中国和印度开始领跑，由于相比固定的装运计划，买家更看重成本和交货灵活性，所以现货交易的比重越来越高。

而且，由于成交量巨大，新买家能够拿到比较优惠的价格。中国和印度每日原油净进口量超过1,000万桶，比头号原油进口国--美国多出约300万桶。

新买家也给市场带来新的特色。

“印度比其他许多亚洲进口国更灵活，如果存在获利机会，他们也不介意买入急运货物或滞留货物，”花旗亚洲大宗商品研究部主管Ivan Szpakowski表示。

“印度将成为最大的石油消费增长源。其地理位置也改变了贸易流动格局。如果看下地图就会发现，中东离印度比日本和中国要近得多，这种船货运输实际算是短途。”

在中国，除了国有石油巨头以外，又有近20家独立炼厂获得进口许可并专门购买现货供应。

他们的加入正在改变石油贸易的流动格局。中国卖家偏爱更便宜的俄罗斯原油，这也有助于俄罗斯挑战中东作为中国原油进口最大来源的地位。

**新的定价方式？**

并非所有的事情都一帆风顺。JBC Energy Asia的负责人Richard Gorry说，这些崛起的贸易商在与恪守规则的国际企业进行最初一些交易时出现“磨合问题”。

1月份，西方贸易公司维多公司(Vitol)和摩科瑞(Mercuria)原本出售给一家中国独立炼油商的原油船货不得不重新销售，因这家中国炼油商融资失败。本月，另一家中国民营企业以“市况变化”为由，放弃了一笔从俄罗斯购买6.8亿美元原油的交易。

中国国有石油公司也经常会将几乎全部待售船货收入囊中，不让其他贸易公司参与定价过程，以挑战亚洲主要定价机制--迪拜普氏收市价(MoC)。

为了避免进一步受到压制，普氏在迪拜普氏收市价的原油供应池中加入更多原油种类，普氏全球石油新闻的负责人Dave Ernsberger说，中国“在价格发现中扮演更重要角色”是“完全有道理的”。

“旧机制已在消亡，新机制和行为方式的创建已开始，”在上世纪90年代帮助普氏设立迪拜普氏收市价、目前为独立顾问的Jorge Montepeque说。

中国非常希望在定价中扮演更重要的角色，计划在上海推出原油期货。

DME的Johnson说：“中国显然非常想在定价中有更大的话语权。与此同时，伊朗正在回归市场。亚洲的企业正在寻找新的买卖方式，已达成的协议都在被重新评估。”(完)