中国防长称中方在建立中印两军边防热线方面持积极态度

韩国法院周三将裁决是否逮捕三星电子副会长李在镕
这场聆讯预计当地时间上午10:30(0130GMT)开始。一位法院官员周二对路透说，法官的决定有可能要到当地时间半夜之后才会公布。
路透北京4月19日 - 新华社报导称，中国国务委员兼国防部长常万全周一与来访的印度国防部长帕里卡尔举行会谈时表示，中方在建立两军边防热线方面持积极态度。
常万全并称，希望双方加强边防交往，共同维护边境地区和平与安宁。
报导称，帕里卡尔表示印方高度重视发展印中关系，希望与中方加强各领域务实交流与合作，使双边关系发展不受第三方等其他因素影响，以进一步巩固两国两军关系良好发展势头。（完）
这场聆讯预计当地时间上午10:30(0130GMT)开始。一位法院官员周二对路透说，法官的决定有可能要到当地时间半夜之后才会公布。
路透伦敦1月17日 - 英国首相特雷莎·梅将在周二演讲中表明，英国不要那种半调子的退欧协议，暗示她准备让英国退出欧盟单一市场。这篇演说将列出她对退欧谈判的优先考量。
路透上海1月17日 - 上海市政府新闻办公室官方微信周二下午宣布，正在召开的上海市十四届人大五次会议接受杨雄辞去上海市政府市长职务的请求。