中国防长称中方在建立中印两军边防热线方面持积极态度

英国首相特雷莎·梅讲稿暗示退欧谈判将采取“硬退欧”立场

路透伦敦1月17日 - 英国首相特雷莎·梅将在周二演讲中表明，英国不要那种半调子的退欧协议，暗示她准备让英国退出欧盟单一市场。这篇演说将列出她对退欧谈判的优先考量。