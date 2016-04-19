版本:
中国
时事要闻 | 2016年 4月 19日 星期二 09:59 BJT

中国防长称中方在建立中印两军边防热线方面持积极态度

路透北京4月19日 - 新华社报导称，中国国务委员兼国防部长常万全周一与来访的印度国防部长帕里卡尔举行会谈时表示，中方在建立两军边防热线方面持积极态度。

常万全并称，希望双方加强边防交往，共同维护边境地区和平与安宁。

报导称，帕里卡尔表示印方高度重视发展印中关系，希望与中方加强各领域务实交流与合作，使双边关系发展不受第三方等其他因素影响，以进一步巩固两国两军关系良好发展势头。（完）

更多 时事要闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐