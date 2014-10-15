中国回应印度在中印边界争议地区修建公路

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京/新德里10月15日 - 中国外交部周三对印度宣布沿中印边界东段地区修建公路的计划表示关切，称中国希望印度不要在两国有争议地区采取使问题进一步复杂化的举动。

印度内政部一名不愿具名的官员称，内政部长表示计划在沿中印边界东段地区修筑2000公里长的道路，该计划正寻求政府批准，目前已经获得总理办公室的初步支持。

当被问及印度的这项筑路计划时，中国外交部发言人洪磊表示，将进一步核实有关情况。

他说：“中印边境问题是西方殖民者遗留的问题，中印双方要共同解决好这一问题。”

洪磊称，“希望印方在边界问题最终解决之前，不要在两国有争议地区采取使问题进一步复杂化的举动，维护边境地区的和平与安宁，为边界问题的最终解决和中印关系发展创造条件。”（完）