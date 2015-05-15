习近平莫迪西安会晤，双方寻求加强经济合作

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京5月14日 （记者 Megha Rajagopalan） - 中国国家主席习近平在西安接待了来访的印度总理莫迪。西安是莫迪三天访华行程的首站。中印双方将寻求加强经济合作。

这是习近平首次在家乡陕西省接待外国领导人，此举暗示中印双方或将搁置边境争议并签署巨额贸易协定。

2014年9月习近平访问印度时，莫迪邀请习近平到其家乡古吉拉特邦访问，莫迪此次是应邀回访。

“中国是一个巨大的市场。就印度而言，这是一个完全有待开发的市场，”印度前驻法国和德国大使、具备逾15年对华事务经验的T.C.A. Rangachari说道。

在西安访问期间，莫迪戴着墨镜，在兵马俑坑前拍照留念。

印度外交部发言人在推特上称，两位领导人还一起参观了大雁塔。莫迪收到了一个玄奘小雕像作为礼物。

中印双方还同意加速印度的铁路网络建设。中国寻求在印度铁路现代化方面进行投资。

莫迪将于周五抵京与中国国务院总理李克强会晤。之后莫迪将赴上海与商业领袖们会面。（完）