习近平莫迪西安会晤，双方寻求加强经济合作

日本股市：日经指数早盘收低逾1%，因日圆走强与特朗普政策打压人气
特朗普周五在就职演说中强调“美国优先”，但少有提及具体政策，这让期待他公布刺激经济增长、增加基建支出和减税计划细节的投资者感到失望。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京5月14日 （记者 Megha Rajagopalan） - 中国国家主席习近平在西安接待了来访的印度总理莫迪。西安是莫迪三天访华行程的首站。中印双方将寻求加强经济合作。
这是习近平首次在家乡陕西省接待外国领导人，此举暗示中印双方或将搁置边境争议并签署巨额贸易协定。
2014年9月习近平访问印度时，莫迪邀请习近平到其家乡古吉拉特邦访问，莫迪此次是应邀回访。
“中国是一个巨大的市场。就印度而言，这是一个完全有待开发的市场，”印度前驻法国和德国大使、具备逾15年对华事务经验的T.C.A. Rangachari说道。
在西安访问期间，莫迪戴着墨镜，在兵马俑坑前拍照留念。
印度外交部发言人在推特上称，两位领导人还一起参观了大雁塔。莫迪收到了一个玄奘小雕像作为礼物。
中印双方还同意加速印度的铁路网络建设。中国寻求在印度铁路现代化方面进行投资。
莫迪将于周五抵京与中国国务院总理李克强会晤。之后莫迪将赴上海与商业领袖们会面。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王琛
特朗普周五在就职演说中强调“美国优先”，但少有提及具体政策，这让期待他公布刺激经济增长、增加基建支出和减税计划细节的投资者感到失望。
路透台北1月23日 - 台湾指标五年公债106/2期 殖利率周一盘初未见成交。交易员表示，长假即将来临，市场交易意愿倾向保守，导致迟未成交。
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0742 1.0699 +0.40 +2.18 1.0513 美元/日圆 113.62 114.60 -0.86 -2.78 116.87 欧元/日圆 122.07 122.63 -0.46 -0.87 123.14 美元/瑞郎 0.9988 1.0012 -0.24 -1.87 1.0178 英镑/美元 1.2418 1.2374 +0.36 +0.66 1.2336 美元/加元 1.3282 1.3321 -0.29 -1.10 1.3430 美元/离岸人民币 6.8169 6.8366 -0.29 -2.23 6.9726 澳元/美元