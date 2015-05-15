习近平会见莫迪，呼吁中印增进互信

日本股市：日经指数早盘收低逾1%，因日圆走强与特朗普政策打压人气
特朗普周五在就职演说中强调“美国优先”，但少有提及具体政策，这让期待他公布刺激经济增长、增加基建支出和减税计划细节的投资者感到失望。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京5月15日 - 中国国家主席习近平周四（5月14）在中国古城西安会见印度总理莫迪。习近平表示，中印要共同努力增进两国互信，管控好分歧和问题，避免两国关系大局受到干扰。
莫迪正在对中国进行为期三天的访问。
习近平称，中印要从战略高度和两国关系长远发展角度看待和处理中印关系，加强国际和地区事务中的战略协作，携手推动国际秩序朝着更加公正合理的方向发展。
习近平还称，中印要重点推动铁路、产业园区等领域合作，探讨在新型城镇化、人力资源培训等领域拓展合作。中方鼓励中国企业赴印投资，希望印方积极为此提供便利。
习近平强调，双方应该顺应历史潮流和各自实现民族复兴的战略需要，构建更加紧密的发展伙伴关系。
习近平表示，中国和南亚关系密切，积极支持南亚各国保持友好关系，愿同包括印度在内南亚各国加强互利合作，促进本地区和平、稳定、繁荣。
中国国务院总理李克强周五在北京人民大会堂与莫迪举行了会面。莫迪还将前往上海进行访问。（完）
特朗普周五在就职演说中强调“美国优先”，但少有提及具体政策，这让期待他公布刺激经济增长、增加基建支出和减税计划细节的投资者感到失望。
路透台北1月23日 - 台湾指标五年公债106/2期 殖利率周一盘初未见成交。交易员表示，长假即将来临，市场交易意愿倾向保守，导致迟未成交。
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0742 1.0699 +0.40 +2.18 1.0513 美元/日圆 113.62 114.60 -0.86 -2.78 116.87 欧元/日圆 122.07 122.63 -0.46 -0.87 123.14 美元/瑞郎 0.9988 1.0012 -0.24 -1.87 1.0178 英镑/美元 1.2418 1.2374 +0.36 +0.66 1.2336 美元/加元 1.3282 1.3321 -0.29 -1.10 1.3430 美元/离岸人民币 6.8169 6.8366 -0.29 -2.23 6.9726 澳元/美元