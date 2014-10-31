中国就印度拟在藏南建边境哨所作出回应

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京10月30日 - 中国国防部发言人杨宇军周四在例行记者会上就有报道称印度计划在藏南地区新建54个边境哨所作出回应。

杨宇军称，中国方面注意到有关报道。

他还称，中印边界东段是存在争议的地区，中方希望印方能够努力维护边境地区的和平与安宁，而不是采取使局势复杂化的举动。