中印7月从伊朗进口的原油大幅下降

* 中国7月原油进口量为每日454,500桶,环比下降28%,同比下降30%

* 中国1-7月进口量为每日433,450桶,同比下降22%

* 印度7月从伊朗进口的原油较6月和上年同期下降逾40%

路透北京/新德里8月21日电---官方数据显示,伊朗原油的两大买家--中国和印度7月进口量大幅下降,因西方对伊朗原油禁运措施对买家构成进一步的压力,且船运问题非常复杂.

中国7月从伊朗进口的原油自6月的11个月高点锐减近三分之一,印度的进口量下降超过40%.

减少从伊朗进口原油,让两国得到了美国针对伊朗石油制裁的豁免权.

美国和欧洲对伊朗采取了严格的制裁措施,以遏制其石油收入,迫使其停止核项目,因西方担心伊朗旨在发展核武器,但後者予以否认.

若中国7月的伊朗原油进口量再度上升,可能导致美国取消最後一刻才给予中国的豁免.该豁免从6月28日开始,为期六个月.中国今年前几个月从伊朗进口的原油明显减少,是因与制裁无关的价格争议所引发.

北京一位匿名的石油行业分析师表示,"5月和6月中国从伊朗的原油进口迅速回升.中国政府可能有些压力,不会大幅增加进口,因美国刚刚给予中国豁免."

国营石油公司6月进口强劲,已然引发各界揣测在7月1日欧盟禁止保险业者承保伊朗原油运输之前,中国可能扩大进口伊朗石油.

"最高指导原则是整体伊朗原油进口不应脱离合约数量太多,尽管中国石化可能想要趁伊朗油价便宜多买些."该名分析师补充道.

中国海关数据显示,7月买进193万吨伊朗原油,相当於每日进口45.45万桶,6月日进口量为632,618桶.

估计伊朗7月每日出口110万桶中,中国采购其中约41%.

路透周二取得数据显示,印度7月自伊朗进口原油的日均量为201,860桶,6月时为346,600桶,2011年7月时约为338,900桶.

**是依约还是故意缩减?**

中国前七个月的进口为每日433,450桶,较上年同期低22%,主要是因为北京和德黑兰之间的合同条款争议导致第一季进口大幅缩减.

6月及7月的日均进口量约为54万桶,业界高层人士本月向路透表示,中国7月和8月可能提货的数量将接近约51万桶的全部合约数量.伊朗将会提供运输及第三方保险,并以交货为基础.

印度炼油厂对於进口伊朗原油有困难,因其得看印度政府逐件审批的结果.数据显示,民营业者Essar在7月进口的伊朗原油较6月增加三分之一,日均量达15.44万桶.

Essar自4月1日起算会计年度已与伊朗重新议定了每日进口10万桶原油合约,但准备减少提领15%.国营的MRPL则已经将交易规模降至每日10万桶,2011/12年度则是12.4万桶;MRPL先前为伊朗最大的印度客户.

因保险及航运等问题影响,7月MRPL自伊朗提货数量仅为其规画数量的五分之一,而该公司正通过现货标购及扩大从沙特阿拉伯及阿联酋(阿拉伯联合大公国)等地进口来填补空缺.

中国和印度7月自伊朗进口也较日内瓦石油谘询机构Petro-logistics预估为低,该公司原预期中国7月采购伊朗原油数量为每日59万桶.(完)

--编译 张荻/张明钧;审校 张涛

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