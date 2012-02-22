中印日将削减伊朗石油进口至少10%（更新版）

* 中国将把伊朗原油进口削减约14%

* 印度政府寻求削减10-20%--消息

* 日本部会首长表示,与美国接近达成协议以避免制裁

* 伊朗对东亚燃料油出口下滑--交易商

记者 Chen Aizhu and Nidhi Verma 编译 王冠中/李春喜

路透北京/新德里2月21日---中国、印度和日本正计划将伊朗石油进口至少削减10%,因美国更严厉的制裁,使得亚洲主要买家难以和伊朗继续进行交易.

这些国家的购买量,约占伊朗原油出口的45%.而他们的削减进口行动是第一个重要的证据,显示在美国试图阻断伊朗经济命脉下,伊朗今年可能会丧失多少的原油业务.

而在伊朗核子计划带来的压力下,欧盟也已宣布自7月1日起禁止伊朗石油进口,以限制外汇流入伊朗.

日本两名部会首长称,日本接近和美国就削减幅度达成协议,以避免成为美国制裁行动的对象.日本读卖新闻援引未具名的消息人士称,两国协议11%的削减幅度.

两名消息人士称,印度政府正敦促炼厂将进口削减至少10%.印度曾表示,不会听凭美国单方面的制裁,因此其行动可能反映出与伊朗贸易往来的不确定性升高.

中国知情行业官员指出,中石化(0386.HK)旗下的贸易部门联合石化可能在2012年供应合约中将进口减少10-20%.

中国与伊朗就全年供应合约讨价还价时已经大幅削减今年第一季的伊朗原油进口量.若计入这些削减量和中国另一家主要进口商--珠海振戎公司计划的采购量,根据路透计算,中国今年进口总降幅约为14%.

浏览日本能源行业图表,请点选(link.reuters.com/mej23s)

根据驻新加坡原油交易商提供的信息和货运报告,3月东亚地区的伊朗燃料油采购量将跌至六个月低点,这对於德黑兰又是一记打击.

对於日本来说,避免美国制裁是保护其金融行业的海外业务所必需的,但如果削减石油进口又可能打击仍处在困境中的经济.

自2011年日本地震和海啸後发生核泄漏危机,导致大多数核反应堆关闭之後,该国对原油进口的依赖度进一步增加.

"我们正在同美国加紧进行谈判,正逐步取得互相理解,但还没有达成结果,"日本经济产业大臣枝野幸男对记者表示.他的言论也得到日本外务大臣玄叶光一郎的响应.

美国表示将制裁与伊朗央行进行交易的金融机构,使这些机构无法进入美国市场,而伊朗央行是该国石油收入的主要结算机构.不过,如果一国能大幅减少与伊朗的贸易往来,则可以免受制裁.

"许多国家在同美国讨论减少采购伊朗原油事宜,根据规定这可能使他们免受制裁,"奥巴马政府的一名高级官员表示.

"我们正在与单个国家就具体个案进行讨论,目前讨论(结果)还为时过早."

**印度和中国**

印度是伊朗第二大原油买家,仅次於中国.伊朗满足印度需求约12%,或每日37万桶.

一名消息人士称,印度当局指示炼厂在截至2013年3月的年度中,将伊朗原油进口削减约10-15%.

另一名消息人士称,削减幅度应该相当大了.

印度政府已表示,不打算透过削减伊朗原油进口来避免成为美国制裁的对象,并将持续与伊朗的贸易.

中国亦指责美国制裁行动跨过界,但已在2012年协议中大幅削减伊朗石油进口.

该名行业人士表示,联合石化2012年的进口量将比2011年减少达20%,但他表示,多数削减都是在第一季.

路透估算,中国第一季的进口削减量以全年平均,相当於每日约7.1万桶,亦相当於2011年每日50万桶合约进口量的14%.

尽管中国将削减2012年伊朗原油进口,但中国去年向伊朗采购原油的数量增加了30%.(完)

--译文审校 王丽鑫/徐文焰/侯向明

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