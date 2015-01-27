中国称鼓励印度在满足加入核供应国集团标准上进一步采取措施

路透北京1月26日 - 中国周一表示，鼓励印度在满足加入核供应国集团（NSG）相关标准方面进一步采取措施。美国总统奥巴马此前称，美国支持印度加入该集团。

根据一项美印联合声明，奥巴马周末访问印度期间重申了美国的立场，即印度已经准备好成为核供应国集团。

中国外交部发言人华春莹在例行记者会上称：“印加入集团是集团内部的重要问题，需经过各成员国的审慎酝酿。”

“我们支持集团就接纳新成员问题进行讨论，鼓励印方在满足加入集团相关标准方面进一步采取措施。”

美国、英国及其他一些成员国已经为支持印度加入该集团进行辩护。

此外，对于奥巴马和印度总理莫迪在声明中呼吁“保障区域、特别是南海航行自由”，华春莹在例行记者会上回应称：“希望域外国家尊重地区国家维护南海和平稳定的努力，保持南海地区的风和日丽。”（完）

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