中国称鼓励印度在满足加入核供应国集团标准上进一步采取措施

日韩领导人同意尽早举行峰会 就朝鲜问题进行合作
路透东京5月11日 - 日本内阁官房副长官萩生田光一称，日本首相安倍晋三与韩国总统文在寅周四同意密切合作解决朝鲜弹道导弹及核问题，并尽早举行双边峰会。
路透北京1月26日 - 中国周一表示，鼓励印度在满足加入核供应国集团（NSG）相关标准方面进一步采取措施。美国总统奥巴马此前称，美国支持印度加入该集团。
根据一项美印联合声明，奥巴马周末访问印度期间重申了美国的立场，即印度已经准备好成为核供应国集团。
中国外交部发言人华春莹在例行记者会上称：“印加入集团是集团内部的重要问题，需经过各成员国的审慎酝酿。”
“我们支持集团就接纳新成员问题进行讨论，鼓励印方在满足加入集团相关标准方面进一步采取措施。”
美国、英国及其他一些成员国已经为支持印度加入该集团进行辩护。
此外，对于奥巴马和印度总理莫迪在声明中呼吁“保障区域、特别是南海航行自由”，华春莹在例行记者会上回应称：“希望域外国家尊重地区国家维护南海和平稳定的努力，保持南海地区的风和日丽。”（完）
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路透东京5月11日 - 日本内阁官房副长官萩生田光一称，日本首相安倍晋三与韩国总统文在寅周四同意密切合作解决朝鲜弹道导弹及核问题，并尽早举行双边峰会。
路透华盛顿5月10日 - 美国国会一位消息人士周三表示，联邦调查局(FBI)局长科米(James Comey)在被总统特朗普解除职务的数日前，正在寻求让FBI扩大调查，以弄清特朗普竞选阵营与俄罗斯之间是否串通以影响2016年美国大选。
震中位于维索科岛(Visokoi Island)东北61英里(98公里)处。维索科岛属于英国海外领地南桑威奇群岛(South Sandwich Islands)。USGS称，震源很浅，仅较海床低6.2英里(10公里)。