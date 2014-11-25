版本:
中国
路透中文国际短讯 | 2014年 11月 25日 星期二 13:04 BJT

印度任命中印边界问题谈判特使

印度周一任命国家安全顾问多瓦尔（Ajit Doval）为中国问题特使，为两国重启边界谈判开辟道路。多瓦尔将与中国国务委员杨洁篪展开谈判，寻求中印边界问题的解决方案。中国国家主席习近平今年9月访问印度，两国领导人承诺共同努力，解决边界争端。路透
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 路透中文国际短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐