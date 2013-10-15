中国对印度运动员来华登机受阻表示遗憾

这两名运动员来自中印领土争议地区阿鲁纳恰尔邦，中国称之为藏南地区。她们原计划前往中国无锡参加世界青年射箭锦标赛，但上周四在搭乘中国南航前往广州的航班时被拒绝登机。

中国拒绝对中印争议地区的居民护照加盖签证，而是发放“另纸签证”，这令印度官员深感不满。此次南航拒绝两名运动员登机的理由是护照上没有签证。

她指出，中方对中印边界东段的立场是一贯和明确的，并表示中方对有关人员的签证做法，是在边界问题最终解决前为方便双方人员往来采取的变通措施，充分体现了中方的诚意和灵活性。（完）