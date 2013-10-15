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时事要闻 | 2013年 10月 15日 星期二 11:20 BJT

中国对印度运动员来华登机受阻表示遗憾

路透北京10月14日 - 中国外交部周一对两名印度运动员上周来华登机受阻表示遗憾，同时为中方针对中印争议地区采取的签证措施进行辩护。

1962年中印爆发边境战争并导致随后数十年两国关系紧张。最近，中印两国关系回暖，印度总理辛格将于本月稍晚些时候访问中国。

然而，上周四中国南方航空公司拒绝两名印度女运动员登机，凸显两国边界争议的敏感性。

这两名运动员来自中印领土争议地区阿鲁纳恰尔邦，中国称之为藏南地区。她们原计划前往中国无锡参加世界青年射箭锦标赛，但上周四在搭乘中国南航前往广州的航班时被拒绝登机。

中国拒绝对中印争议地区的居民护照加盖签证，而是发放“另纸签证”，这令印度官员深感不满。此次南航拒绝两名运动员登机的理由是护照上没有签证。

中国外交部发言人华春莹周一在例行记者会上表示，“我们对2名印度运动员因故未能来华参赛感到遗憾。”

她指出，中方对中印边界东段的立场是一贯和明确的，并表示中方对有关人员的签证做法，是在边界问题最终解决前为方便双方人员往来采取的变通措施，充分体现了中方的诚意和灵活性。（完）

编译：王凤昌 发稿：程芳

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