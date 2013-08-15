中印寻求钾盐价格下调 因行业企业联盟破裂

路透孟买/北京8月15日 - 印度和中国当前寻求钾盐价格下降25%或更多，因在一主要企业结盟破裂之后，这两国利用对生产商的优势。

俄罗斯Uralkali URKAq.L(URKA.MM)上个月退出企业联盟，冲击全球钾盐市场，该公司还预计钾肥价格可能跌至每吨300美元。

印度当前力争为今年剩余时间已经达成的交易减价11%，从而可节省超过9,000万美元。

而中国愿意为2013下半年和2014年新合约支付的价格每吨不超过300美元，远低于今年上半年400美元和去年470美元的价格，指出库存高企且国内产量增加。

中国钾盐工业行业协会会长魏成广表示，中国买家当前面临国内库存高企和销售低迷，不能接受300美元以上的价格。

其还称，中国进口商今年上半年和去年一直因为高昂的进口价而亏损。

中国和印度是全球两大钾盐消费国。中国每年消费1,000-1,100万吨钾盐，约半数来自进口。依赖进口的印度，钾盐消费量从约600万吨降至350万吨，因钾盐价格上涨。(完)

(编译 田建华; 审校 孙茉莉)

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