中国、印度超过美国成为最具吸引力的可再生能源市场--报告

英国央行报告称消费者面临的通胀压力上升 但企业投资稳健
路透伦敦6月21日 - 英国央行的报告周三指出，消费者面临的通胀上升压力越来越大，但企业的投资计划增强，而且英镑疲弱正在刺激出口。
路透伦敦5月16日 - 安永会计师事务所的一份报告周二显示，中国和印度已超过美国，成为可再生能源投资方面最具吸引力的两个国家。
在全球40大最具吸引力的可再生能源市场年度排名中，中国和印度分列第一和第二名。
美国去年在此榜单上排名第一，今年下滑至第三位，因总统特朗普治下的美国能源政策发生了转变。
而中国今年也宣布，到2020年将投资3,630亿美元资金用于开发可再生能源产能。印度政府也宣布，计划到2022年可再生能源发电装机容量达到175吉瓦(千兆瓦)。
欧洲国家中，德国排名第四，法国排第八，英国从去年的第14上升至第10位。(完)
(编译 王琛；审校 白云)
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路透东京6月21日 - 知情消息人士表示，日本经济产业省正在与美国西部数据洽商，邀其加入由日本政府牵头的一个财团竞购东芝的芯片业务。东芝已选择该财团为优先竞购方。
路透法兰克福6月21日 - 欧洲央行(ECB)周三发布经济月报称，全球增长面临的风险似已减弱，目前为止市场淡然看待美国联邦储备委员会(美联储/FED)收紧政策的行动。