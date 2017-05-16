中国、印度超过美国成为最具吸引力的可再生能源市场--报告

路透伦敦5月16日 - 安永会计师事务所的一份报告周二显示，中国和印度已超过美国，成为可再生能源投资方面最具吸引力的两个国家。

在全球40大最具吸引力的可再生能源市场年度排名中，中国和印度分列第一和第二名。

美国去年在此榜单上排名第一，今年下滑至第三位，因总统特朗普治下的美国能源政策发生了转变。

而中国今年也宣布，到2020年将投资3,630亿美元资金用于开发可再生能源产能。印度政府也宣布，计划到2022年可再生能源发电装机容量达到175吉瓦(千兆瓦)。

欧洲国家中，德国排名第四，法国排第八，英国从去年的第14上升至第10位。(完)